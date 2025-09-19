晴時多雲

財經 > 財經政策

新北新泰塭仔圳第一區 未分配土地所有權人9/22至30可至指定點申領

2025/09/19 11:07

地政局表示，土地分配問題切勿聽信坊間其他訊息，並以市府諮詢為準。（新北市地政局提供）地政局表示，土地分配問題切勿聽信坊間其他訊息，並以市府諮詢為準。（新北市地政局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市新莊、泰山塭仔圳市地重劃案（第一區）土地分配結果已公告期滿，地政局指出，未分配土地的土地所有權人，可於9月22日至25日上午9點30分至12點、下午1點至4點，攜帶身分證明文件、土地權狀前往申領，至泰山區公所5樓展演廳領取現金補償；如土地為公同共有，應全體土地所有權人會同領取並檢附協議書，如無法親自前往領取，也可填寫委託書請他人協助辦理。

地政局說，如土地設定他項權利或限制登記，需另外附塗銷證明文件、同意書或協議書共同領取；因領取人數較多，請土地所有權人依照市府9月11日公文所寫的日期，攜帶文件前往領取補償費，如果無法於發放時間前往，自9月30日起至10月31日止，仍可攜帶文件至地政局重劃科洽辦，逾期未領取，市府將存入專戶保管，依規定視同補償，後續再依專戶規定方式申領。

地政局表示，土地分配問題切勿聽信坊間其他訊息，並以市府諮詢為準，有疑慮可撥打1999市政服務專線轉接地政局詢問，也可參閱地政局「防範不動產詐騙專區」獲取防詐資訊。

