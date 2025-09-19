焦點股》環球晶：外資加持 股價重返500元大關

外資加持，環球晶股價重返500元大關。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕矽晶圓大廠環球晶（6488）因外資看多，股價繼昨漲停之後，今進一步突破5百元大關，以510元開盤，早盤最高達514元，較昨大漲23.5元，截至10點05分，股價暫報508元，上漲17.5元、漲幅3.57%，創1年多以來新高價，成交量1.44萬張。

美系外資近日釋出最新報告指出，隨著記憶體需求觸底回升、美國擴增新廠產能逐步開出、特殊晶圓包括碳化矽（SiC）等，將帶動環球晶營收與毛利率提升，明年下半年獲利表現將會出現轉折，目標價由380元提高至600元，投資評等從「中立」調升為「買進」。

請繼續往下閱讀...

環球晶自2022年起規劃1千億元投資擴產，今年5月間才開幕啟用美國德州新廠（GWA），並有意加碼投資40億美元，新增德州廠第3與第4期擴建工程，但需等現有廠區獲利、客戶應允合理價位的長約、政府願意協助等條件滿足後，才能決定加碼投資時間表。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法