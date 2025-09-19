高檔餐廳被踢爆靠中央廚房 中國爆發「預製菜」風波

中國連鎖餐飲品牌西貝近日被揭露餐點幾乎全是中央廚房出品，引發餐點是否符合價格水準的質疑，也牽扯出中國的食安問題。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中國高檔連鎖餐飲品牌西貝長期以來主打新鮮現做，以昂貴的價格販售中國西北料理，然而，近日西貝卻被揭露，餐點幾乎全是中央廚房出品，引發餐點是否符合價格水準的質疑，也牽扯出中國的食安問題，使得「預備菜」話題在中國掀起熱議。

綜合媒體報導，中國企業家羅永浩日前在微博發文，談到自己近期在西貝門市用餐的體體驗，羅永浩寫道「好久沒吃西貝了，今天下飛機跟同事吃了一頓，發現幾乎全都是預製菜，還那麼貴，實在是太噁心了」。羅永浩在文中也喊話中國當局，呼籲「盡早推動立法，強制飯館註明是否用了預製菜」。

「預製菜」爭議引發了不少討論，西貝一直以來將新鮮現做當作招牌，店內餐點相較於其他西北菜系的餐廳價格高昂。以饅頭為例，西貝店內售價為人民幣21元（約新台幣89元），在中國饅頭一般售價不會超過人民幣2元（約新台幣8元）。官方社群帳號經常宣傳該餐廳資深麵點師傅的手藝，讓不少人將這品牌貼上「手工」、「高級」、「精巧」等標籤。

針對羅永浩的控訴，西貝創始人賈國龍做出反擊，強調西貝沒有任何一道預製菜。賈國龍隨後也宣佈，將開放西貝在全中國的370多家分店廚房供消費者參觀，並揚言一定會對賈國龍提告。

不過，這項消息反而給了西貝關鍵的一擊，多家媒體在直播過程中發現大量預製品，包括有效期限18個月的海鱸魚、有效期限24個月的羊前腿肉、肉夾饃肉餡，以及袋裝的冷凍雞湯、冷凍綠花椰菜等。羅永浩也點出其中的海鱸魚，其配料中含有三聚磷酸鈉、六偏磷酸鈉等多種添加劑，讓外界質疑這根本不是鮮魚，而是化工醃製品。

這樣的「大型翻車現場」也讓西貝在開放廚房僅2天後，以「避免影響正常營運」為由停止了相關活動。西貝隨後也進一步發表聲明致歉，表示將盡可能把中央廚房的前置作業調整到門市現場進行。

中國的食安問題層出不窮，這次西貝的預製品事件再次讓民眾關注相關議題，不少民眾質疑這些餐點「食品是否新鮮」、「是否安全」。羅永浩表示，自己點出這個問題不是為了打壓西貝或是賈國龍，而是希望藉此推動中國預製菜產業透明化，保障消費者的知情權。

中媒隨後也指出，將推出國家標準，據報導，由中國國家衛生健康委員會主導的「預製菜食品安全國家標準」草案已通過審查，即將向社會公開徵求意見。一名參與起草的專家透露，這項標準主要是規定「定義」和「食品安全指標要求」，將對預製菜的分類、原料、加工、儲存、運輸和檢驗方法做出統一規範，並首次提出「不添加防腐劑」等強制性指標。

食品專家認為，這次事件對於預製菜產業來說是好事也是壞事，勢必將引起有關部門的關注，進而促進相關國家標準盡速推出。業界人士分析則提到，當局收緊監管，廠商成本預計將增加15-30％，中小型工廠恐無法承擔廠區升級以符合監管的費用，恐在相關標準生效後2年內被迫併購或退出市場。

