晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》台達電：首度攻破900元 創新天價

2025/09/19 10:05

法人除了看好台達電營收逐年雙位數成長，毛利率與營業利益率皆有望進一步提升。（資料照）法人除了看好台達電營收逐年雙位數成長，毛利率與營業利益率皆有望進一步提升。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）旗下AI伺服器電源與散熱解決方案被視為未來數年的主要成長動能，市場看好有望在產業升級過程中鞏固龍頭地位。台達電今日盤中股價一度衝破900元大關，高點站上909元，創新天價，截至上午9時45分暫報893元，漲幅0.11%，成交量7553張。

隨著生成式AI和高效能運算需求提升，資料中心對電力與熱管理的要求日益嚴苛，帶動電源櫃、高壓直流（HVDC）架構逐步受到採用，台達電具備高自主化設計與客製化電源方案的能力，結合下一代兩相液冷方案的開發，法人除了看好營收逐年雙位數成長，毛利率與營業利益率皆有望進一步提升。

另一方面，數據中心電力需求快速擴張，對電力架（Power Rack）、備援電池系統（BBU）以及液態冷卻的需求同步上升。法人預期，台達電將因此擴大液冷產能，水冷與液冷產品比重未來數年將明顯增加，帶動營收結構優化。隨著AI伺服器應用的普及，新興高階產品的價值將持續提升，帶動台達電在2026至2027年的營運狀況有可能優於目前預期。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財