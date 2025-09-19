焦點股》台達電：首度攻破900元 創新天價

法人除了看好台達電營收逐年雙位數成長，毛利率與營業利益率皆有望進一步提升。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）旗下AI伺服器電源與散熱解決方案被視為未來數年的主要成長動能，市場看好有望在產業升級過程中鞏固龍頭地位。台達電今日盤中股價一度衝破900元大關，高點站上909元，創新天價，截至上午9時45分暫報893元，漲幅0.11%，成交量7553張。

隨著生成式AI和高效能運算需求提升，資料中心對電力與熱管理的要求日益嚴苛，帶動電源櫃、高壓直流（HVDC）架構逐步受到採用，台達電具備高自主化設計與客製化電源方案的能力，結合下一代兩相液冷方案的開發，法人除了看好營收逐年雙位數成長，毛利率與營業利益率皆有望進一步提升。

另一方面，數據中心電力需求快速擴張，對電力架（Power Rack）、備援電池系統（BBU）以及液態冷卻的需求同步上升。法人預期，台達電將因此擴大液冷產能，水冷與液冷產品比重未來數年將明顯增加，帶動營收結構優化。隨著AI伺服器應用的普及，新興高階產品的價值將持續提升，帶動台達電在2026至2027年的營運狀況有可能優於目前預期。

