漢翔結盟MAXAR 導入視覺定位革命性技術

2025/09/19 10:06

漢翔總經理曹進平（圖右）與MAXAR亞太區副總裁Peter Hawkins於台北航展簽署合作，目標為台灣無人機產業導入革命性的技術突破。（漢翔提供）漢翔總經理曹進平（圖右）與MAXAR亞太區副總裁Peter Hawkins於台北航展簽署合作，目標為台灣無人機產業導入革命性的技術突破。（漢翔提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕航太國防展進入第二日，漢翔與美國地理空間情報領導廠商MAXAR Intelligence正式簽署「Raptor視覺定位與3D圖資系列產品合作備忘錄」。

漢翔總經理曹進平指出，無人機要在單次飛行中順利完成任務，仰賴的是精準可靠的導航定位，但在無GPS情境下，導航精度不足，是現階段國內尚無法克服的瓶頸。MAXAR公司專長於高解析度衛星影像與地理空間數據分析，Raptor視覺定位技術，能有效矯正GPS漂移與角度偏差，獲致高絕對精度的要求，此項合作將能為無人機產業帶來革命性的突破，是台灣邁向技術升級的關鍵一步。

曹進平表示，這項技術的導入可望擺脫對GPS的依賴，大幅增強無人機的偵察、救援與戰術自主能力，賦予台灣無人機產品「韌性」和「可靠性」的提升；MAXAR亞太區副總裁Peter Hawkins也指出，漢翔具備一流的航空製造與系統整合能力，期待與漢翔攜手，將技術推廣至整個供應鏈體系。

漢翔指出，雙方合作涵蓋技術導入與整合、測試與驗證中心建置、供應鏈生態系建構、產業標準制定、市場拓展推廣、國防韌性提升與台灣無人機產業未來發展。

