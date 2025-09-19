陪父親到最後卻被質疑貪錢！兄妹為老家對簿公堂 親情化為泡影

在沒有留下「遺囑」的情況下，所有決定都必須依靠家人的協商，極易引發情感上的對立。日本住宅示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在沒有留下「遺囑」的情況下，所有決定都必須依靠家人的協商，極易引發情感上的對立。日本一名50歲男子田中一郎（化名）的82歲老父親在幾個月前因病過世，嫁到外地的47歲妹妹友子（化名）只有逢年過節才會回娘家，在遺產分配時，友子要求把老家賣掉換成現金再平均分配，這令一郎十分不能接受，最終兩人吵得不可開交，只好訴諸律師對簿公堂。曾經感情融洽的手足，如今關係已毀到無法修復。

日本媒體《THE GOLD ONLINE》分享案例，一郎由於住在老家附近，所以他平常除了上班，還一肩挑起照顧多病父親的責任，從日常起居到陪同就醫，全都由他一人承擔，雖然友子偶爾才回家，但父親的葬禮還是由兄妹共同完成，沒有出現任何波瀾。

父親留下的遺產並不多，只有一點存款，以及估價約2000萬日圓（約415萬元新台幣）的老家，一郎原本想說這也沒多少錢，應該不可能吵起來，但到了遺產分配時，卻完全變了個樣。

一郎沒有想賣掉老家的念頭，他認為充滿回憶的老家，應該由自己繼續守護下去。但友子就不一樣了，要求依法律規定平均分配，認為這樣彼此心裡才不會有芥蒂，提案把老家賣掉換成現金，再加上存款，兩人再進行平分。

這個建議來得太突然，讓一郎簡直不敢相信，他回應，這些年都是他一個人照顧老爸的，友子卻冷靜地回嗆：「那哥哥你是想拿這當籌碼，分更多錢嗎？原來哥哥說到底也是衝著錢來的啊。」

「你才是貪錢吧！」、「你這不孝子！」怒罵聲此起彼落，兄妹情徹底崩裂，一郎多年承受的照護壓力與孤獨，友子身處遠方的難言之隱與對哥哥的嫉妒，這些從未說出口的情緒，全都在遺產分割的現實面前一口氣爆發。

最終，兄妹之間的裂痕無法彌補，協商破局，只能訴諸律師，對簿公堂。曾經感情融洽的手足，關係如今已無法修復。一郎說：「這根本不是錢的問題。我只是希望，她能稍微理解我的辛苦。可她那句話，卻讓我感覺過去的一切努力全被否定了……。」

報導認為，這個悲劇發生的原因之一，就是生前準備不足，特別是在沒有留下「遺囑」的情況下，所有決定都必須依靠家人的協商，若家人對現金或不動產的分配意見不一致，矛盾可能加深。

