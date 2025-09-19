晴時多雲

降息沒用！ 國際油價仍跌 背後關鍵曝光

2025/09/19 09:30

國際油價週四（18日）收低。（路透）國際油價週四（18日）收低。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週四（18日）收低，因交易員在美國聯準會（Fed）今年首次降息後，仍對美國經濟前景感到憂慮。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌0.48美元，跌幅0.8%，收每桶63.57美元。

布蘭特原油期貨下跌0.51美元，跌幅0.8%，收每桶67.44美元。

聯準會週三（17日）將政策利率下調4分之1個百分點，並暗示今年剩餘時間將持續降息，以回應就業市場疲弱的跡象。較低的借貸成本通常會推升石油需求並帶動價格上揚。

Onyx Capital Group董事總經理蒙特佩克（Jorge Montepeque）表示：「他們現在降息，是因為經濟顯然在放緩。聯準會正試圖重振成長。」

上週美國首次申請失業救濟金的人數下降，扭轉了前一週的增幅，但由於勞動力的需求與供給雙雙減少，就業市場仍顯示走弱。此外，美國獨棟住宅建設在8月暴跌至2年半低點，受困於新屋庫存過剩，顯示房市可能持續成為經濟的阻力。

美國是全球最大石油消費國，市場仍受到持續供應過剩與燃料需求疲軟的拖累。根據美國能源資訊署（EIA）週三公布的數據，上週美國原油庫存大幅下降，因淨進口降至歷史新低，而出口則躍升至近2年高點。

不過，美國蒸餾油庫存卻意外增加400萬桶，遠高於市場原先預期的100萬桶，引發對需求疲弱的憂慮，並對油價造成壓力。

