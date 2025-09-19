晴時多雲

獲日本5500億美元投資 川普政府擬推刺激措施支持製造業

2025/09/19 11:42

傳美國總統川普將利用日本5500億美元投資基金，推動製造業刺激措施。（美聯社資料照）傳美國總統川普將利用日本5500億美元投資基金，推動製造業刺激措施。（美聯社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據文件和知情人士透露，美國總統川普（Donald Trump）的團隊正在考慮一項計劃，以刺激工廠和其他基礎設施的建設，進而推動美國製造業的發展。根據這項計劃，美政府將動用與日本貿易談判中設立的5500億美元（約新台幣16.58兆元）投資基金。

《華爾街日報》報導，華府將把這筆資金用於投資半導體、製藥、關鍵礦產、能源、船舶和量子運算的發展，其中一些計劃將獲得政府的優惠待遇，包括加速監管審查。根據知情人士和文件顯示，美政府正在考慮向企業提供租賃權，使其能夠使用聯邦土地和水資源。

這項計劃象徵著川普試圖影響民營企業的新領域，使政府在重塑美國製造業方面扮演核心角色。截至目前，川普政府已入股英特爾（Intel），就美國鋼鐵（U.S. Steel）的「黃金股」進行談判，並說服輝達（NVIDIA）、超微（AMD）讓美政府在對中晶片銷售中抽成。

這項影響深遠的計劃具體實施方式仍在敲定中，知情人士提到，計劃可能會有變化。針對報導，白宮發言人德賽（Kush Desai）聲明表示，日本5500億美元的投資基金將成為「推動美國下一個黃金時代的關鍵」。

川普已將振興美國製造業作為第2個任期的核心目標，並稱他的貿易政策將推動供應鏈回流，帶來大量新增就業機會。今年，製造業就業情況嚴峻，截至8月，儘管整體經濟裡的就業機會增加，製造業仍減少了3.8萬個崗位。

如果正式推動，這項擬議中的計劃有助於總統兌現其競選承諾，還將使川普能夠控制哪些產業可以獲得政府援助。任何如此大規模的措施都可能需要數年甚至數十年的時間才能完成。川普的白宮繼任者可能隨時會放棄這項計劃，這引發了人們對企業是否有足夠的長期確定性來簽署這項計劃的質疑。

美國和日本本（9）月稍早簽署的備忘錄將賦予川普廣泛的權力，決定如何使用這5500億美元的投資。備忘錄設立了一個由美商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）擔任主席的委員會，負責向總統推薦計劃。在專案成本由美日雙方各佔一半，而美國將獲得投資利潤的90％。

根據備忘錄，如果日本拒絕全額資助某個選定的專案，川普可能會提高關稅，除此之外，如果專案只獲得部份資助，川普則可能迫使日本放棄部份收益。備忘錄稱，日本供應商將優先於其他外國公司參與相關專案，但最終的結構，無論是股權、債務或是貸款擔保仍不清楚。

盧特尼克近期接受《CNBC》訪問時也提到，美國與其他國家達成的貿易協議將使美國工廠的建設規模達到「前所未有的水位」。一名駐美國日本顧問則稱，川普政府官員和日本已經討論過使用這5500億美元當中的一部份來幫助美國建廠，但情況仍在不斷變化中，關於如何使用這筆資金，還有十幾項提案在考慮中。

