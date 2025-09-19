晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

雷虎：積極爭取5款無人機標案

2025/09/19 08:48

雷虎總經理蘇聖傑。（記者王憶紅攝）雷虎總經理蘇聖傑。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕雷虎（8033）總經理蘇聖傑指出，國防部軍備局5款無人機標案會盡全力爭取，目前計畫自行投標3款（甲、丙、丁），另外，組隊投標2款（乙、戊），若獲得標案，則明年無人機營收占比將大幅拉高。雷虎目前無人機占比約5-10%。

軍備局5款新型軍用商規無人機共分為甲、乙、丙、丁、戊等式，預定於2026~2027年間完成籌獲，總數量高達4.87萬架，金額上看500億元。業內人士指出，根據規劃，參與投標的廠商10月初交付2架樣機，廠商可望明年1-2月送件投標、第2季開標，而此標案在採複數決標下，1款無人機得標廠商將不只1家業者得標。

蘇聖傑指出，雷虎是100%台灣製造、非紅供應鏈，目前以國外客戶為主，過去雖有少量無人機交給國軍做測試，若沒有拿到國軍標案、得到國軍認證，很可惜，所以會盡全力拿到標案。

蘇聖傑說，目前台中、桃園各有1條產線，每月可以生產1000-2000架無人機給國外客戶，預計將整合到嘉義廠區，若無人機案得標，產能無虞，此外，因應客戶在美的廠房，以生產無人機馬達等零組件為主，預計明年第1季投產。

雷虎累計1-8月營收9.8億元，年增20.5%。累計1-7月每股稅後盈餘0.86元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財