雷虎：積極爭取5款無人機標案

〔記者王憶紅／台北報導〕雷虎（8033）總經理蘇聖傑指出，國防部軍備局5款無人機標案會盡全力爭取，目前計畫自行投標3款（甲、丙、丁），另外，組隊投標2款（乙、戊），若獲得標案，則明年無人機營收占比將大幅拉高。雷虎目前無人機占比約5-10%。

軍備局5款新型軍用商規無人機共分為甲、乙、丙、丁、戊等式，預定於2026~2027年間完成籌獲，總數量高達4.87萬架，金額上看500億元。業內人士指出，根據規劃，參與投標的廠商10月初交付2架樣機，廠商可望明年1-2月送件投標、第2季開標，而此標案在採複數決標下，1款無人機得標廠商將不只1家業者得標。

蘇聖傑指出，雷虎是100%台灣製造、非紅供應鏈，目前以國外客戶為主，過去雖有少量無人機交給國軍做測試，若沒有拿到國軍標案、得到國軍認證，很可惜，所以會盡全力拿到標案。

蘇聖傑說，目前台中、桃園各有1條產線，每月可以生產1000-2000架無人機給國外客戶，預計將整合到嘉義廠區，若無人機案得標，產能無虞，此外，因應客戶在美的廠房，以生產無人機馬達等零組件為主，預計明年第1季投產。

雷虎累計1-8月營收9.8億元，年增20.5%。累計1-7月每股稅後盈餘0.86元。

