台灣買美債了！最新各國排名、持有總金額出爐

前15大持有美國公債的國家地區，台灣上榜。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部週四（18日）公布數據顯示，2025年7月外國持有的美國公債總額為約9.16兆美元，較6月增加319億美元，總持有量創下史上新高水準。日本仍是美國以外的最大美債持有者，7月持有量較6月增加38億美元，至1.1514兆美元，另外台灣持有規模約2998億美元，排名第11名，比6月增加了17億美元。

根據數據，2025年7月持有美國公債前5名的國家地區依序為：日本（1.1514兆美元）、英國（8993億美元）、中國（7307億美元）、開曼群島（4387億美元）、比利時（4282億美元）。

請繼續往下閱讀...

6至10名則為盧森堡（4050億美元）、法國（3920億美元）、加拿大（3814億美元）、愛爾蘭（3241億美元）、瑞士（3030億美元）。

台灣排名在第11名，持有規模為2998億美元。

其他12名至15名國家地區則為，新加坡（2536億美元）、香港（2479億美元）、印度（2197億美元）、挪威（2080億美元）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法