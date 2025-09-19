晴時多雲

亞航李偉賢：組團進軍無人機標案 建立營運第四隻腳

2025/09/19 08:43

亞航董事長李偉賢。（記者王憶紅攝）亞航董事長李偉賢。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕亞航（2630）董事長李偉賢表示，亞航繼軍機、民機、直升機業務外，積極發展無人機業務，成為營運第四隻腳，預計組隊投標國軍軍備局新型軍用商規無人機標案，以戊式為目標。

李偉賢指出，亞航負責系統整合、機體製造，將與擅長導控系統的廠商合作搶單，雙方可說互補性強，有信心取得標案，未來除了要把本業發揚光大，也要接軌世界同步的水準。

李偉賢指出，亞航與中科院合作生產的銳鳶2號無人機，總計有32架，預計明年開始量產，亞航負責製造、組裝、測試、維修，另外，亞航也負責銳鳶1號維修，而亞航的光纖陀螺儀（FOG）目前已在試產中，未來會導入無人機、無人船等重要商品，對明年營運正向看待。

軍備局5款新型軍用商規無人機共分為甲、乙、丙、丁、戊等式，預定於2026~2027年間完成籌獲，總數量高達4.87萬架，金額上看500億元。業內人士指出，根據規劃，參與投標的廠商10月初交付2架樣機，明年1-2月送件投標、第二季開標，而此標案在採複數決標下，1款無人機得標廠商將不只1家業者得標。

