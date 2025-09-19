晴時多雲

輝達砸50億美元入股 分析師：英特爾最大的問題仍在

2025/09/19 09:13

輝達宣佈斥資50億美元入股英特爾，分析師指出，英特爾關鍵的「代工業務」問題仍然沒解決。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）週四（18日）重磅宣佈，將斥資50億美元（約新台幣1508.5億元）入股英特爾，投資人因此感到振奮，推動英特爾當日股價一度狂飆30％。然而，分析師指出，這項投資對於解決英特爾最大的問題，即如何重振現況不佳的晶片代工業務而言，效果微乎其微。

《雅虎財經》報導，作為交易的一部份，輝達預計將在AI（人工智慧）資料中心伺服器系統中使用英特爾的中央處理器（CPU），而英特爾則會在個人電腦（PC）晶片中使用輝達的AI技術。

但值得注意的是，這項協議中並未提及英特爾的代工業務，英特爾的這一部門已受到投資人和美國政府的廣泛關注，由於AI顛覆了晶片市場，英特爾的代工部門正面臨鉅額虧損。

英特爾長期以來一直在生產自己的晶片，並於2021年向外部客戶開放製造業務。時任執行長季辛格（Pat Gelsinger）在當時為重振公司，推出了代工服務，以應對其產品業務被競爭對手搶佔市場的情況。這項計劃包括斥資數千億美元新建工廠，為其他公司代工。

但由於缺乏大客戶的承諾，季辛格對於這項業務寄予的厚望在很大程度上落空了，英特爾的代工部門虧損從2023年的70億美元（約新台幣2111.9億元），飆升至2024會計年度的130億美元（約新台幣3922.1億元）。這些虧損進一步導致英特爾股價在去年暴跌60％，季辛格也因此在12月被公司的董事會逼宮下台。

華爾街分析師指出，代工業務仍是英特爾最大擔憂，有些人主張應出售該業務，另外一些人則認為，由於規模經濟，這樣做將提高英特爾晶片製造成本。CFRA Research分析師齊諾（Angelo Zino）表示，這項業務至少到2027年都將持續虧損。

在週四的記者會上，雙方表示，輝達有可能會成為英特爾代工服務的客戶，但短期內，兩家公司預計都將持續與台積電（2330）合作。

Moor Insights & Strategy分析師薩格（Anshel Sag）表示，很意外週四公佈的交易，沒有提及任何英特爾代工業務的內容。薩格坦言，自己原本預計輝達會與英特爾達成某種代工協議，並有美國政府參與。並補充，輝達也希望實現供應鏈多元化，不再只是依靠台積電。

英特爾代工服務若能走向成功，對於美國而言也是利多，英特爾是美國唯一一家大型尖端晶片製造商，為美國國防部生產晶片。不過，齊諾提到，這項協議至少可以讓輝達在某個時刻開始測試英特爾的代工產品，可能會看到輝達開始將一些象徵性的業務交給英特爾。

