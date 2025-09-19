集中火力對付輝達？傳北京取消Google反壟斷調查 「背後盤算」曝光

市場傳出，目前北京正集中監管力量，瞄準輝達，將其作為美中貿易談判的籌碼。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在中美就TikTok、輝達及貿易問題加緊談判之際，傳出北京決定撤銷對Google的反壟斷調查。《金融時報》引述知情人士透露，中國國家市場監督管理總局（SAMR）已決定「中止」對 Google的競爭調查。

兩位知情人士表示，終止反壟斷調查暗示著，北京當局正在策略性校正作法，把監管火力集中到輝達身上，此作為中美貿易談判的籌碼之一。此舉也向華府傳達北京在談判時有彈性調整空間的正面訊號。

消息人士表示，「放過一家，又盯上另一家」。中國正在試著縮小報復範圍，讓打擊火力更集中。

據報導，這項調查是於今年2月正式立案，焦點是Google Android 作業系統的市場支配地位，以及其對中國手機製造商如OPPO、小米的影響。

《金融時報》指出，在稍早之前，中國監管機構宣布，輝達收購以色列1美國網路產品供應商 Mellanox Technologies的交易中，違反了中國反壟斷法。儘管該交易早在2020年已獲北京有條件批准，但若最終確認違規，輝達可能面臨相當於上一財年營收1%至10%的罰款。

更具衝擊性的是，中國網信辦（CAC）本週已禁止國內大型科技公司購買輝達人工智慧晶片。其中，字節跳動（ByteDance）、阿里巴巴等公司被要求停止測試並終止訂單，其中包括RTX Pro 6000D ，這是輝達為中國市場量身打造的專用產品。

