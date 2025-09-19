晴時多雲

財經 > 國際財經

輝達神助攻 ! 美政府1個月前投資英特爾 帳面上賺「這麼多」

2025/09/19 11:29

美國政府「1個月前投資」英特爾，隨著該公司股價大漲，美政府帳面上未實現損益達到43.7億美元。（路透）美國政府「1個月前投資」英特爾，隨著該公司股價大漲，美政府帳面上未實現損益達到43.7億美元。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）在18日丟出「投資英特爾」的市場巨彈，帶動英特爾（Intel）盤前股價一度飆漲24%，開盤後更一度漲破27%，創英特爾自1987年10月29日以來最大單日漲幅。值得一提的是，美國政府8月才在美國總統川普（Donald Trump）的協議下，收購英特爾近10%的股份，在1個月的時間，投資英特爾的未實現帳面盈餘已經大賺千億元台幣。

根據交易細節，當時美國政府購買價格英特爾每股20.47美元，購買股數約4.33億股普通股，成本約88.71億美元，持股比例約9.9%。根據英特爾昨（18日）盤中股價最高一度達32.38美元計算，美國政府的持股市值達到140.3億美元（約新台幣4223.8億元），帳面未實現盈餘達51.5億美元（約新台幣1536億元）。

以英特爾終場收盤價為30.57美元，美國政府的持股市值為132.4億美元（約新台幣3989億元），其帳面上未實現損益達到43.7億美元（約新台幣1316.6億元）。

在美國政府與輝達之前，日本科技投資公司軟銀也出手入股英特爾後，針對英特爾投資20億美元（約新台幣602.9億元）、約取得英特爾2%的股份。

近年來英特爾在先進製程上的技術相對落於腳後，產品性能也受到競業的威脅，去年虧損近190億美元（約新台幣5728.1億元），今年上半年又虧損37億美元（約新台幣1115.4億元）。

外媒指出，輝達與英特爾的合作，將重塑了半導體產業的競爭格局。多年來，AMD 一直利用其 Zen 架構和 EPYC 處理器挑戰英特爾在資料中心領域的主導地位。然而，將輝達的AI優化NVLink與英特爾的x86 CPU集成，可以創造出超越現有產品的混合解決方案。

《investing》引述瑞穗TMT行業專家克萊看法，稱此次合作「對AMD不利」，因為儘管AMD同時擁有PC CPU和遊戲處理器，但輝達最終還是選擇了英特爾。克萊恩認為，這將給AMD的地位帶來更大壓力，因為該公司本已面臨「在GPU領域對抗輝達的巨大壓力」，現在又面臨來自輝達和英特爾的GPU/CPU產品平台的更大壓力和風險。

專家認為，此次合作還可以幫助英特爾透過輝達的遊戲GPU技術，重新奪回在PC領域失去的市占率，從而可能限制AMD未來在CPU市場上對英特爾的市占成長。

