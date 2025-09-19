晴時多雲

57歲爽拿500萬提前退休！「3意外」後悔泣訴必須工作到70歲

2025/09/19 16:31

57歲公務員爽拿500萬提前退休！「3意外」後悔泣訴必須工作到70歲。（彭博）57歲公務員爽拿500萬提前退休！「3意外」後悔泣訴必須工作到70歲。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕公務員未必就能安穩，1名65歲退役陸上自衛隊軍官加藤（化名），為小孩教育，決定安定下來，並在57歲提前退休，雖然拿到2500萬日圓（約新台幣500萬元）退休金，然而退休後再就業收入驟減、高額房貸，加上只能領國民年金，在這3個意外下，短短8年退休金只剩1200萬日圓（約新台幣240萬），面對退休金耗盡，又幾乎沒有存款的困境，後悔當初決定，現只想一直工作到70歲。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，加藤大學畢業後，進入陸上自衛隊士官候補學校，開始了自衛隊士官生涯，此後，他不斷晉升，最後晉升至中校，在現役期間，他年薪約為650萬日圓（約新台幣130萬）。

由於頻繁調動，無法安定下來，他40歲才結婚，現育有2個孩子，孩子們上小學畢業前，一家人常常搬家，但到了國中，加藤更重視教育環境，決定和妻子小孩一起安定下來，於是在57歲時提前退休，拿到了2500萬日圓（約新台幣500萬元）退休金。

加藤一直工作在國家公務員職位，工作穩定，對自己的工作感到自豪。然而，這種生活方式卻為他的退休生活蒙上了一層意想不到的陰影，由於不斷調動，他不得不推遲購房計劃，退休前夕，他竟然背上了3500萬日圓（約新台幣700萬元）的房貸，他用2500萬日圓的退休金提前還款，但直到72歲，他仍然需要每月支付10萬日圓（約新台幣2萬元）的房貸。

退休後，他利用再就業支持制度，在1家物流中心找到了1份中心經理的工作，但條件很不穩定：臨時合同，年薪350萬日圓（約新台幣70萬），每年續簽。

為了補貼家用，妻子在50多歲養育完孩子後開始打工，每月收入約12萬日圓（約新台幣2.4萬元）。

然而，因結婚較晚，兩個孩子的教育費用負擔沉重，以致積蓄只有約200萬日圓（約新台幣40萬元），退休金幾乎是他全部的存款，他被迫用剩餘的退休金來補貼生活開支，如今他已65歲，最初的2500萬日圓已縮水至1200萬日圓。

他指出，退休金以驚人速度消失，主要是因為退休後，年收入只剩350萬日圓，其次最大的負擔是每月10萬日圓的房貸，雖然他用退休金償還了部分貸款，但持續到72歲的固定支出仍然給家庭經濟帶來了沉重的負擔。

此外，由於當時所在公司的規模，他無法加入厚生年金保險，只能領取國民年金。

如今，加藤已65歲，每月領取16萬日圓的退休金，而且妻子年滿65歲之前還會額外領取一筆退休金，加上妻子的兼職收入和他自己的全職薪資，家庭經濟狀況終於開始穩定下來。然而，每月仍有10萬日圓的房貸未還。

加藤說，「每個月看著家庭預算，退休金餘額在減少，心裡很是難受。我總擔心這樣下去會沒錢。」他現只想繼續工作下，直到70歲為止。

