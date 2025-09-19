晴時多雲

輝達入股英特爾「免驚」！郭明錤：台積電「此優勢」AI晶片訂單不受影響

2025/09/19 09:39

郭明錤表示，台積電在先進製程的優勢地位可能至少持續到2030年，不會受輝達與英特爾的合作影響。（路透）郭明錤表示，台積電在先進製程的優勢地位可能至少持續到2030年，不會受輝達與英特爾的合作影響。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI晶片巨頭輝達（Nvidia）18日宣佈投資50億美元（約1500億元新台幣）入股英特爾（Intel），而雙方的合作案對台積電又會造成什麼影響，天風國際分析師郭明錤認為風險可控，他預計，台積電在先進製程的優勢地位可能至少持續到2030年，不會受輝達與英特爾的合作影響，且台積電的AI晶片訂單也應不會受影響。

外媒報導，郭明錤在報告中指出，輝達與英特爾的合作將在3個方面產生重要影響。

首先是AI PC生態的定義和加速，對輝達而言，開發自有Windows-on-ARM處理器存在高度不確定性；對英特爾而言，在GPU領域建立競爭優勢困難重重。 CPU+GPU的組合可能在PC生態系中創造強大綜效和優勢。

其次是在x86/中低階/推理AI伺服器領域的顯著協同潛力。企業建置本地x86/中低階/推理AI伺服器將成為關鍵趨勢。英特爾擁有龐大的安裝基礎和通路，輝達帶來技術優勢。

第三方面是對台積電的影響。整體而言，他認為輝達與英特爾的合作對台積電的風險可控制。

他預計，台積電在先進製程的優勢地位可能至少持續到2030年，輝達與英特爾的合作不太可能改變現狀。 AI晶片需要領先的先進製程，因此台積電的AI晶片訂單應不會受到影響，不過其他客戶組合（PC、x86伺服器、網路）的變化值得關注。

他認為，雖然輝達對英特爾的投資可能會改變雙方競爭對手的市佔，進而影響台積電的訂單，但考慮到輝達和英特爾預計仍將是台積電的主要客戶，總體風險仍可控制。

