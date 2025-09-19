414萬退休金2年全燒光！62歲翁「追夢失敗」血本無歸

結束了長年的上班族生活後，手上拿到的退休金，成為許多銀髮族追逐第二人生夢想的資本。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕結束了長年的上班族生活後，手上拿到的退休金，成為許多銀髮族追逐第二人生夢想的資本。然而現實是，這些挑戰並非總是一帆風順，失敗的案例也屢見不鮮。日本一名62歲男子中田圭吾（化名，）在一家大型製造業公司服務近40年，在60歲時決定退休，並用拿到的約2000萬日圓（約414萬元新台幣）退休金，實現多年夢想，也就是開設自己的蕎麥麵店，但開業僅2年就陷入困境，最終黯然關門，2000萬日圓退休金全都沒了。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，圭吾從學生時代起，就以製作蕎麥麵為嗜好，夢想有一天能擁有自己的店。退休後，他決心將夢想付諸實現。從尋找店面、裝潢設計、廚房設備到器皿挑選，每個細節都極盡講究。圭吾最終在市中心稍遠的住宅區，開了一間約20個座位的店鋪，設有吧檯與座位區。

圭吾說：「我用掉了退休金一半以上作為開業資金。既然要做，就不想半途而廢，所以對食材要求極高。使用日本國產最高級的蕎麥粉，每天早晨親自熬製高湯，全心追求理想中的蕎麥麵。」

開業初期，由於新鮮感，客源相當穩定。公司同事與朋友也特地前來祝賀，店內每天都熱鬧非凡。但好景不長，半年後，客流逐漸減少。圭吾坦言，自己因為追求品質，售價自然偏高。平日中午附近上班族還會來，但晚上卻經常冷清。雖然好吃，但僅靠味道無法持續吸引客人。

隨著營業額停滯，房租、水電、食材等固定成本卻接踵而來，圭吾無法聘人幫忙，每天從備料、烹調、接待到收拾全都一人完成，這個從清晨到深夜的工作，使他體力幾近透支。

圭吾說：「現在回想，我對營業額預測與周轉資金的規劃太天真。嗜好與經營完全不同。看到存摺上的數字日漸減少，心裡很害怕。」

在資金狀況逐漸惡化，銀行也拒絕追加貸款的狀況下。圭吾被迫做出痛苦決定：結束營業，算起來只開店了2年的時間，而且關店時還需支付店面復原費用，導致他的退休金幾乎全數花光。

事實上，像圭吾這樣退休後創業、資金規劃不當的案例並不罕見。根據日本政策金融公庫（JFC） 調查，新開業者有14％是60歲以上的人。而從原本工作離職的原因中，又以「自主退休」最多，占88.7％，開業費用平均約1027萬日圓（約212萬元新台幣），中位數550萬日圓（約113萬元新台幣）。

然而，多數創業者面臨的最大問題仍是「資金周轉與籌措」。將太多資金投入初期投資，導致營運資金枯竭，這也是創業失敗的典型模式，調查也發現結束營運的主因最多是「銷售不振」，可見營收預測不足是業務持續的主要障礙。圭吾的經歷正是典型案例。

所幸圭吾之後靠家人與少數常客的鼓勵重新振作，意識到自己真正想做的不是開店，而是「看著客人享受自己做的蕎麥麵時的笑容」。他於是將自己家的車庫改造成小型餐廳，營運週末限定的蕎麥麵店，全店只有4個座位，並把菜單簡化，更採取完全預約制。雖然收入遠不及上班或第一次創業時，但圭吾反而更滿足。

圭吾說：「雖然經歷了大失敗，但現在能在能力範圍內做真正想做的事，而且家人也支持我。看著客人吃我的蕎麥麵、聊聊天，這才是我真正想做的。」

