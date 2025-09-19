晴時多雲

63歲啃老女自豪「沒工作也能活」 母親過世後才知殘酷現實

2025/09/19 11:10

日本與父母同住的未婚中高年層長年留在家裡，承擔家務與照顧父母的責任，但在父母過世後，這些人往往面臨經濟與社會的孤立。示意圖。（路透）日本與父母同住的未婚中高年層長年留在家裡，承擔家務與照顧父母的責任，但在父母過世後，這些人往往面臨經濟與社會的孤立。示意圖。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本與父母同住的未婚中高年層正持續增加，不少人沒有配偶，長年留在家裡，承擔家務與照顧父母的責任，但在父母過世後，這些人往往面臨經濟與社會的孤立，甚至無法維持基本生活。日本一名住在東京、63歲的女性貴美子（化名）坦言，在母親過世後，根本不知道該怎麼生活。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，貴美子一生都沒有過正式員工的工作經驗，她長年與父母同住，除了20多歲時曾短暫從事過文書工作，大部分時間幾乎都沒有工作。在父親去世後，她靠打零工與母親2人生活。

貴美子說：「我不用工作也能過活，因為我有母親」、「母親有領年金，還有父親留下的一點遺產。雖然過得簡單，但我覺得還算過得開心。」

然而，母親在3年前過世後，一切全變了。母親的遺屬年金自然跟著中斷，經濟支柱瞬間消失。她只能依靠自己的年金，每個月僅5萬多日圓（約1萬多元新台幣）過生活，而母親留下的存款幾乎被日常開銷與葬禮費用耗盡。

根據日本年金機構資料，對於沒有加入厚生年金的自營業者或無業者來說，僅靠基礎年金生活的情況相當普遍，每月生活費不到10萬日圓（約2.07萬元新台幣）的高齡者並不少見。

貴美子仍住在與母親同住的50年老宅，但房子至今仍是母親名下，未完成繼承登記，所以也不算是貴美子的房子」。雪上加霜的是，疏遠的哥哥卻提出「應該賣掉老家並平分現金」，引發繼承糾紛。她無奈地說：「母親一直是我照顧的，可是哥哥們卻說『財產要平分』，除了這個住的地方，我已經什麼都沒了。」

貴美子說，現在水電費、伙食費都勉強能應付，但手機費、醫療費意外地高。旅遊更是遙不可及的夢想。對於從未獨立生活過的貴美子來說，相關概念本來就很薄弱。因為不必支付房租，長期安於現狀，結果完全沒有為未來做任何準備。

貴美子坦言：「母親還活著時，我以為『大不了我繼續住在這裡就好』。但現實並不是如此。她過世後，我根本不知道該怎麼辦……。」貴美子甚至連遺屬年金停止的申報與繼承手續，都一度未能及時處理，還因為誤領遺屬年金而被要求返還。此外，母親名義的銀行帳戶遭到凍結，使得她無法即時動用遺產，連繳納公共費用與稅金都陷入困境。貴美子後悔地說：「或許我早該更早開始思考自己的人生。」

報導提到，過去人們總以為「和父母同住就安心」、「有著老家就沒問題」，但父母過世後留下的現實，往往比想像中更不穩定。隨著繼承登記義務化，以及未登記不動產風險的增加，對父母財產提前確認相關細節，正變得越來越重要。

