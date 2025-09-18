關稅籌碼？我國農訪團承諾4年採購百億美元美國農產品

2025年農產品貿易赴美友好訪問團本月14日至27日訪問美國華府和相關農業州，由農業部長陳駿季擔任總團長。（資料照）

〔記者黃靖媗／台北報導〕台美關稅談判尚未塵埃落定，台灣農產品訪問團17日在美國國會山莊與美方業者簽署意向書，承諾4年內採購逾100億美元的農產品，金額較往年大增25%。外交部表示，農產品貿易友好訪問團是政府長期辦理的工作，簽署意向書展現台美友好農業貿易夥伴關係。

2025年農產品貿易赴美友好訪問團本月14日至27日訪問美國華府和相關農業州，由農業部長陳駿季擔任總團長。

請繼續往下閱讀...

外交部表示，農產品貿易友好訪問團是政府長期辦理的工作，今年為自1998年以來我國第15度籌組的農訪團赴美，我國穀物等相關公協會也會在農訪團訪美期間與美國農產品相關協會簽署採購意向書，我方並規劃在未來4年購買超過100億美元的黃豆、玉米、小麥和牛肉。

外交部指出，簽署意向書除展現台美友好的農業貿易夥伴關係，也增進雙方就農業議題的交流討論。

外交部表示，台美近年持續在農業創新科技、糧食安全供應鏈等領域深化合作，政府盼藉由再度籌組農訪團，能結合我國公部門與私部門的力量，促進雙邊農業合作與交流，並進一步深化台美經貿及糧食安全夥伴關係。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法