金控及3子公司信評展望遭降至「負向」 兆豐金3理由回應

兆豐金表示，兆豐金資本適足率長期維持穩健，歷年獲利表現良好，未來評等展望調整不影響該集團營運績效與永續經營目標。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕中華信評今（18）日發布公股龍頭兆豐金（2886）的最新評等展望，因擔憂獲利貢獻逾8成的主要子公司兆豐銀行的營運狀況，在評等期間可能持續轉弱，預估未來12至24個月，兆豐銀的營運狀況｢轉弱」的機率達3分之1，將兆豐金控及集團旗下兆豐票券、兆豐證券及兆豐產險3家子公司，評等展望均由「穩定」調整為「負向」。

針對中華信評調降金控及3家非銀行子公司的評等展望，兆豐金也提出3點回應。

請繼續往下閱讀...

第1、兆豐金認為，金控及3家子公司未來評等展望遭信評公司調降，主要是反映近年銀行子公司積極推動「資產負債結構優化」，導致短期市場占有率波動，並非集團獲利能力下滑所致。

兆豐金表示，觀察美國聯準會近年大幅升息，美元資金成本快速增加，銀行子公司因應高成本環境，調整業務結構以提升資產負債效率，雖短期內對市占率造成影響，但中長期將有助於強化資產品質及風險控管，鞏固本集團整體財務韌性與市場地位。

第2、兆豐金資本適足率長期維持穩健，歷年獲利亦表現良好，未來評等展望調整不影響本集團營運績效與永續經營目標。

第3、兆豐金表示，將持續推動數位轉型，強化差異化競爭優勢，並持續落實穩健經營原則，發揮集團綜效，鞏固國內外市場領導地位，為股東及客戶創造最大價值。

中華信評根據數據指出，兆豐銀行對金控集團的貢獻度相當高，2024年與2025年上半年，兆豐銀行對金控集團淨值的貢獻占比由80%提高至85%，獲利貢獻占比則由85%提高至90%。不過，兆豐銀因外幣放款成長減緩，再加上國內銀行競爭激烈，過去幾年兆豐銀市場地位持續下滑。至2025年6月底，兆豐銀的放款市占率排名已由2021年12月底的第6（6.1%）降至第10（5.3%）；外匯存款市占率排名也從第1（9.9%）降至第3（7.8%）。

中華信評指出，因兆豐金旗下核心銀行事業的市占率已在過去幾年間下滑，基於豐銀行的營運狀況在評等期間可能持續轉弱，中華信評因此將兆豐金控及其多家子公司的評等展望由「穩定」調整為「負向」，但因兆豐銀行具有高度系統重要性，可持續獲得政府支持，其信用評等維持穩定展望。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法