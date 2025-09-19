北漂5年月薪不到35K！他嘆沒亂花錢還負債 網看到「這點」全搖頭

網友發文說，自己畢業後在台北當行政助理，雖然生活簡單、開銷保守，卻無法存錢，甚至因突發狀況而開始預借現金還卡費，示意圖。（情境照）

首次上稿 9-18 23:36

更新時間 9-19 05:53

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕商學院畢業的網友發文說，畢業後在台北當行政助理，生活簡單、開銷保守，卻無法存錢，甚至因突發狀況開始預借現金還卡費。他感嘆，「沒有亂花錢，還是把自己過成了窮人」。貼文一出，引起網友熱議。

網友在Dcard發文說，商學院畢業後，在台北一家小公司擔任行政助理，至今已第5年，薪水領不到3萬5，卻得處理大小雜事，從會議安排、報帳流程、影印機維修，到幫主管處理私人瑣事樣樣都來。近日牙痛看診兩次，加上筆電突然故障，一下就刷超過1萬元，信用卡帳單繳不出來，只能靠預借現金墊最低額度、承擔利息。

原PO無奈寫道，自己沒有買奢侈品、也沒有出國，每一筆支出都是生活基本開銷，但仍無法存錢，甚至開始負債。看著大學同學進入公股銀行工作，如今不但開始看房，假日還能四處旅遊打卡，他不禁懷疑當初是否選錯了方向。他也考慮轉職，甚至跟著同學去考公職，至少能跳脫低薪困境，不用再為了3萬多的收入苦撐，連生病請假都不敢。

貼文曝光後，許多網友指出，「35k住台北我覺得就算亂花了耶」、「你薪水這麼低，來北部的用意是做什麼」、「在台北領不到35k，那你北漂幹嘛」、「北漂族就不應該只做35K的工作，因為那是給家住台北不想工作太累但是有份工作就好的人」、「低薪還在做台北夢，30歲前後悔還來得及」。

另有網友建議，「房租不能超過薪水1/3，不然真的會很緊繃。如果在現公司蹲了5年領35K，那我建議你可以開始騎驢找馬。考公股銀行或是其他職類也是沒問題」、「等升遷還不如跳槽，如果本業夠清閒，可以思考要斜槓什麼賺錢；如果本業也沒什麼可留戀，建議先盤點能力、價值觀、興趣，找找看有沒有符合的職缺，有就跳槽」。鎮

