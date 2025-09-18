晴時多雲

永豐4債券1股票ETF 9/22進行除息

2025/09/18 21:31

永豐投信發布5檔股債ETF配息公告，9月19日為最後買進日，均在9月22日除息。圖為母公司永豐金控。（記者王孟倫攝）永豐投信發布5檔股債ETF配息公告，9月19日為最後買進日，均在9月22日除息。圖為母公司永豐金控。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐投信今天表示，隨著全球政策轉向寬鬆，債券資產有望重新獲得資金青睞，建議關注信用評等佳、流動性高的債券ETF投資工具。尤其，在降息循環中，股債組合能有效降低波動、提升夏普比率，兼顧收益與成長。

永豐投信發布5檔股債ETF最新配息公告，分別為「00836B永豐10年A公司債」、「00856B永豐1-3年美公債」、「00857B永豐20年美公債」、「00958B永豐ESG銀行債15+」、「00930永豐ESG低碳高息ETF」；9月19日為最後買進日，均在9月22日進行除息，並在10月20日發放配息，投資人可上永豐投信官網查詢ETF配息公告。

美國聯準會於2025年9月宣布降息1碼，反映非農就業數據下修與景氣放緩跡象。債券殖利率衝上近年高點，但價格回落至金融海嘯以來低位，投資價值浮現。

法人指出，若降息由經濟下行驅動，投資級債券將有顯著上漲空間，具資本利得潛力。現階段債券市場同時具備高殖利率與低價格優勢，適合投資人分批布局。

其中，永豐投信旗下四檔債券ETF產品，依照不同投資需求與債券天期，打造完整的債市布局，包含第一、00856B 永豐1-3年美公債：聚焦短天期美國公債，靈活性高，提供貼近現金的流動性與安全性。

第二、00836B 永豐10年A公司債：投資優質企業的中期公司債，且具防禦力。在降息環境下，此類債券價格可期。第三、00857B 永豐20年美公債：長天期美國公債是降息行情的核心受惠標的，潛在資本利得空間大。第四、00958B 永豐ESG銀行債15+：結合全球永續趨勢與銀行體系的信用優勢，鎖定15年以上長天期債券，提供長期收益與ESG價值兼備的投資選擇。

此外，除了債券ETF ，還有股票ETF。00930永豐ESG低碳高息ETF，聚焦低碳經濟與優質企業。歷史數據顯示，在降息循環中，股債組合能有效降低波動、提升夏普比率，兼顧收益與成長。隨著美國經濟數據顯示放緩跡象，債券市場的價值重估已悄然展開。

永豐投信強調，四檔債券ETF當中，涵蓋短、中、長天期及永續投資需求，可對應當前市場環境；至於一檔股票ETF提供成長動能，與債券形成互補，善用股債ETF的靈活配置，抓住降息行情下的投資機遇。

永豐投信表示，基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇ETF時，除了留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異之外，亦可留意ETF公布配息率後，市場大幅搶進可能使在外流通的受益權單位數增加影響股息稀釋，投資人在布局ETF時，可將上述條件納入評估依據。

