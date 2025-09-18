內政部台中座談 老宅延壽、虛坪改革、淨零碳建築引關注

內政部今日下午在中興大學舉辦「當前住宅政策座談會」。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕內政部今日下午在中興大學舉辦「當前住宅政策座談會」，內政部政務次長董建宏強調，內政部啟動「老宅延壽與擴大自主都更」、「虛坪改革」及「淨零碳建築」三大核心政策，推動更安全、更公平、更永續的住宅政策，讓居住正義更落實，座談吸引數百人與會。

董建宏指出，全國屋齡超過30年以上的住宅已達500萬戶，占整體存量過半，「人屋雙老」問題日益嚴峻；另社會各界對合理居住空間與購屋負擔的關注與日俱增，高公設比與資訊落差的問題，也引發廣泛的討論，面對國家2050淨零排放政策目標，也須加速建築產業的減碳作為與永續轉型。



董建宏說，立法院已經三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，編列50億元特別預算將投入「老宅延壽機能復新計畫」，優先針對屋齡超過30年4至6層集合住宅或6層以下透天住宅，提供耐震評估及相關修繕經費補助等，讓建築延壽取代重建，內政部將儘速完成計畫報請行政院核定。

考量民眾辦理都市更新常在融資方面遇到困難，內政部規劃透過中央都市更新基金提供信用擔保，鼓勵核貸，以提升民眾參與都市更新；另啟動虛坪改革，包括將一般電梯增列為免計容積項目、停車位、車道及必要空間研議將調整為可核發權狀、明確歸屬，會研擬相關配套法規及緩衝宣導期間與施行日期；至於「淨零碳建築」，將以社會住宅示範，帶動民間導入節能設計、太陽光電等。

立委何欣純也與會肯定政府補助老宅修繕「是做得到的政策」，也樂見虛坪改革回應年輕人購屋疑慮，政府積極兼顧世代正義與環境責任，才能真正落實居住正義。

