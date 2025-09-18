晴時多雲

水火風儲全力支援＋用電下修 夜尖峰順利保6％

2025/09/18 20:58

台電公布，今夜尖峰備轉容量率超過6.5%。（記者林菁樺攝）台電公布，今夜尖峰備轉容量率超過6.5%。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電透過水力、火力、風力發電與多元調度手段，持續確保供電穩定，今（18日）用電受到氣候影響，負載減少，台電公布晚間夜尖峰備轉容量率維持6%以上。

台電因事故連發，故障機組不只興達、林口電廠，先前大潭複循環一號與通霄九號機等也是「部分故障」，顯示供電兵團戰力不足。

受到颱風外圍環流影響，18日白天光電減少，因此白天供電燈號轉黃燈，備轉容量率掉到6.11%，但也因氣溫下降使整體用電量減少，加上風力發電助力，發電較昨日增加約20萬瓩，今晚夜尖峰備轉容量率超過6.5%。

台電持續結合水火力發電機組、再生能源、儲能系統、需量反應及輔助服務等多元電力供需調度工具，持續努力確保供電。

水力發電、儲能部分在晚間都成為重要救援投手，一般水庫式的慣常水力發電，都要配合下游民生、農業灌溉等，條件允許才可以配合發電，近日經濟部考量水情穩定，又有颱風外圍環流影響，判斷可配合水力發電，近幾日調度各水力，穩定夜間供電。

