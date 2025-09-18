南僑啟動10年計劃 陳飛龍：海外營收比重目標85％

南僑（1702）董事長陳飛龍今天表示，南僑已啟動10年全球成長計劃，海外巿場營收比重將成長至85%的目標。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕南僑（1702）董事長陳飛龍今天表示，南僑已啟動10年全球成長計劃，海外巿場營收比重將成長至85%的目標。

陳飛龍表示，南僑目前海外生意佔營收比重7成、台灣佔3成，長期目標是將海外生意佔比提升至85%。

他指出，擴大海外市場的原因是台灣市場人口關係擴充有限，不可能像海外市場那麼大。況且南僑在中國和泰國擁有良好的業務基礎，是經營全球市場的有利點。

儘管中國市場這兩年面臨挑戰，南僑仍會繼續推進在中國的計劃，他接手南僑以來未曾出現虧損，不希望打破此紀錄。泰國的辦公室正在擴大，以應對與中國、全世界及東協國家的生意需求，若要在東協國家擴充，所有生產也需配合。

南僑總裁李勘文表示，中國市場消費者信心與市場買氣受衝擊，營收並未有太大影響，但因為市場競爭激烈，在售價上做反應，因此獲利稍微衰退，預估已經落底，接下來就會反彈。

南僑近期積極拓展中國二、三線城市業務，主要因為當地消費習慣已經慢慢接近南僑產品，客戶也往外發展。南僑人力、土地、廠房等仍持續投資，資本支出雖會影響財報表現，南僑將建立生產規模競爭優勢。

南僑7月出現單月虧損，主要是因為淡季與市場競爭因素，接下來進入中秋節前的拉貨高峰，以及第4季是食品業傳統旺季，有機會轉向樂觀。

