明年起生育給付加碼補助至10萬，勞動部估逾9萬勞工受惠。（示意圖，資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部預計明（115）年1月1日開辦《擴大生育補助方案─生育給付PLUS 生育補助至10萬》，勞動部今（18）日指出，該方案規劃讓女性國人（含與本國人結婚的外國籍配偶）生育，可請領社會保險生育給付加計生育補助，每胎均能達到10萬元，以113年請領勞保生育給付的人數推估，此項生育給付PLUS方案，年受惠人數約逾9萬人，每人平均可領取的補助約2萬9000餘元。若以113年生育率情境，總受惠人次可達12.7萬餘人。

勞動部指出，根據現行勞工保險條例規定，女性被保險人生育，可依照投保薪資，請領2個月的生育給付，雙胞胎以上者按比例增給。為了提供家庭更多的育兒支持，「生育給付加補助至10萬」是在女性勞保被保險人原有的勞保生育給付外，再由政府另外編列公務預算加發生育補助，合計每胎可領到10萬元。

請繼續往下閱讀...

換言之，薪水較低的勞工，原本因投保薪資較低，可以領取的生育給付也較低，但因政府實施「生育給付加補助至10萬」，明年起一律可領10萬元，也就是獲得較多的生育補助。

勞動部勞動保險司司長陳美女指出，依據113年請領勞保生育給付人數及金額，勞工生育補助方案，年受惠人次達9萬餘人，平均每人領取生育補助約2萬9千餘元，自明年起，每胎均提高至10萬元補助，差額由公務預算支付，勞動部約編列29億元。

陳美女表示，為達到簡政便民的效益，勞工只需依照原本的勞保生育給付模式辦理，被保險人不須另外提出申請。其他因應少子女化措施，如《育嬰留停照顧彈性化》新制，也同樣自115年1月1日上路，育嬰留職停薪可以「日」申請，勞工在既有2年育嬰留停薪期間內，可彈性申請不超過30日。申請期間仍可以請領最長6個月的8成薪資補貼；另外，家庭照顧假與因照顧家人的事假，放寬得以「小時」為單位申請，且雇主不得因此扣發全勤獎金。讓勞工得以兼顧工作與家庭，不因照顧而離開職場。

此外，針對未參加社會保險的女性國民或外國籍配偶，明年起，也發給生育補助10萬元。勞動部表示，相關作業由各保險主管機關、公教人員保險由人事行政總處、軍職人員由國防部另訂要點辦理。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法