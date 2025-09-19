晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

他將海外房產賣給女兒 因為這件事被課贈與稅

2025/09/19 07:30

高雄國稅局表示，國人出售境外不動產給二親等以內親屬，應保存支付價款證明申報贈與稅。（資料照）高雄國稅局表示，國人出售境外不動產給二親等以內親屬，應保存支付價款證明申報贈與稅。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部高雄國稅局表示，國人出售境外不動產給二親等以內親屬，即使不動產未在我國境內，不用前往地政事務所辦理所有權移轉登記，但出售人仍應填寫贈與稅申報書向國稅局贈與稅申報，並提供買賣雙方收取價款及買受人資金來源的確實證明，若經稽徵機關認為買賣屬實，無須課徵贈與稅；不過，若未能提示買方支付價款的證明，應視同贈與課稅

高雄國稅局說明，根據「遺贈稅法」規定，凡經常居住我國境內的中國民，就其在境內或境外的財產為贈與者，應依規定課徵贈與稅；而二親等以內親屬間財產買賣，除能提出已支付價款的確實證明，且該支付價款非由出賣人貸與或提供擔保向他人借得，應以贈與論，課徵贈與稅。因此，國稅局對於二親等以內親屬間的境內或境外財產買賣，均會加以審核收付資金是否屬實。

舉例說明，甲君為經常居住我國境內的國民，於2022年度移轉境外不動產給女兒，未申報贈與稅。經國稅局參考租稅協定夥伴國提供甲君於該國出售房產稅務資訊，函請甲君限期申報贈與稅或提出說明，甲君雖提供買賣契約書及當地不動產鑑價證明文件，主張是以「買賣」移轉不動產給女兒，但未能提示女兒已支付價款的確實證明，應視同贈與課徵贈與稅。因此，按查得資料，核定該贈與房產價值為1779萬元，應納贈與稅153.5萬元〔（1779萬－免稅額244萬）×稅率10%〕。

高雄國稅局提醒，國人若出售位於境外不動產給二親等以內親屬情形，請依「遺贈稅法」規定辦理贈與稅申報，並檢附買賣契約書及收付價款確實證明文件供稽徵機關審認。民眾如有相關稅務問題，可撥打免費服務電話「0800-000-321」洽詢，或至國稅局網站利用國稅智慧客服「國稅小幫手」線上查詢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財