他將海外房產賣給女兒 因為這件事被課贈與稅

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部高雄國稅局表示，國人出售境外不動產給二親等以內親屬，即使不動產未在我國境內，不用前往地政事務所辦理所有權移轉登記，但出售人仍應填寫贈與稅申報書向國稅局贈與稅申報，並提供買賣雙方收取價款及買受人資金來源的確實證明，若經稽徵機關認為買賣屬實，無須課徵贈與稅；不過，若未能提示買方支付價款的證明，應視同贈與課稅

高雄國稅局說明，根據「遺贈稅法」規定，凡經常居住我國境內的中國民，就其在境內或境外的財產為贈與者，應依規定課徵贈與稅；而二親等以內親屬間財產買賣，除能提出已支付價款的確實證明，且該支付價款非由出賣人貸與或提供擔保向他人借得，應以贈與論，課徵贈與稅。因此，國稅局對於二親等以內親屬間的境內或境外財產買賣，均會加以審核收付資金是否屬實。

舉例說明，甲君為經常居住我國境內的國民，於2022年度移轉境外不動產給女兒，未申報贈與稅。經國稅局參考租稅協定夥伴國提供甲君於該國出售房產稅務資訊，函請甲君限期申報贈與稅或提出說明，甲君雖提供買賣契約書及當地不動產鑑價證明文件，主張是以「買賣」移轉不動產給女兒，但未能提示女兒已支付價款的確實證明，應視同贈與課徵贈與稅。因此，按查得資料，核定該贈與房產價值為1779萬元，應納贈與稅153.5萬元〔（1779萬－免稅額244萬）×稅率10%〕。

高雄國稅局提醒，國人若出售位於境外不動產給二親等以內親屬情形，請依「遺贈稅法」規定辦理贈與稅申報，並檢附買賣契約書及收付價款確實證明文件供稽徵機關審認。民眾如有相關稅務問題，可撥打免費服務電話「0800-000-321」洽詢，或至國稅局網站利用國稅智慧客服「國稅小幫手」線上查詢。

