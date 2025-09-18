晴時多雲

前北分署長謝宜容涉貪判4年半 勞動部回應了

2025/09/18 18:34

動部勞動力發展署北分署前署長謝宜容，因涉貪污，遭新北地院判決有期徒刑4年6月、褫奪公權3年。（資料照）動部勞動力發展署北分署前署長謝宜容，因涉貪污，遭新北地院判決有期徒刑4年6月、褫奪公權3年。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容因涉貪污，遭新北地院判決有期徒刑4年6月、褫奪公權3年，其他另有3名北分署職員依洩密、圖利等罪遭起訴。勞動部晚間回應表示尊重，將配合後續偵辦，其他北分署涉案職員，將依規定進行相關行政懲處。

勞動部發展署北分署去年11月發生公務員輕生案，衍生前分署長謝宜容涉職場霸凌，並遭告發涉嫌貪污。新北地院調查後，針對北分署｢新莊本部空間美化整修工程」及「113年形象識別暨視覺設計」2件採購案，發現謝宜容指示3名部屬在2件採購案中洩密、圖利特定廠商，今（18）日依貪污治罪條例圖利、侵占等罪判有期徒刑4年6月、褫奪公權3年。

勞動部聲明指出，前北分署長謝宜容部分，勞動部已於去（113）年11月22日予以記兩大過免職，同時送監察院審查，彈劾成立，移送懲戒法院。針對今日的司法判決，秉持勿枉勿縱態度，予以尊重，並會配合後續偵辦。對於北分署涉案同仁部分，將依規定進行相關行政懲處。

此外，涉案廠商除追繳押標金，勞動部將依判決，將其列為拒絕往來廠商，並刊登於政府採購公報。

相關新聞請見：

涉圖利廠商、侵占三節禮盒 勞動部前北分署長謝宜容判4年6月

