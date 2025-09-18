日韓雙核心！台驊收購韓國 SKYMASTER EXPRESS

台驊收購韓國 SKYMASTER EXPRESS。圖左為台驊集團創辦人顏益財，右為SKYMASTER President JINNAM MOON。（台驊提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕台驊積極布局東北亞市場!台驊今（18）日宣布，已正式完成與韓國貨運承攬公司SKYMASTER EXPRESS INC.（以下簡稱「SKYMASTER」）之股權收購簽約，依簽約條款，台驊控股將取得其已發行股份 10萬股，持股比例達 100%，交易總金額為1548萬美元、約台幣4.65億元。

台驊表示，待交割程序完成後，SKYMASTER將正式成為台驊控股全資子公司，更將與既有日本子公司相互呼應，形成「日韓雙核心」據點，進一步提升區域服務深度與串聯能力。

台驊指出，透過此一布局，將持續強化供應鏈韌性，並提供跨國界、跨產業的整合型物流服務，且在地緣政治風險、關稅政策變化與貿易壁壘加劇的挑戰下，國際布局展現高度應變能力，協助客戶穩健連結全球主要市場，降低外部環境帶來的不確定性衝擊。

台驊說，韓國作為亞洲核心市場之一，在全球高科技與製造業供應鏈中占據關鍵樞紐地位。SKYMASTER長期深耕當地市場，累積扎實經營基礎，客戶群涵蓋高科技、汽車、能源、電子等多元化產業，並與韓國核心產業及跨國企業建立長期合作關係。

台驊說，收購韓國SKYMASTER後，將與日本子公司相互呼應，形成日韓雙核心據點，另外，亦已於新加坡、泰國、越南、柬埔寨、菲律賓、馬來西亞及印尼等東南亞主要國家完成布局，並以台灣為根基，連結中國、東南亞與東北亞，進一步拓展至美國與全球，打造完整且具韌性的國際物流網絡。

