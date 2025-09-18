晴時多雲

10月電價住商將「微調」 平均漲幅不超過3％

2025/09/18 18:00

電價審議會19日召開，10月起住宅、小商家電價將微調。（資料照）電價審議會19日召開，10月起住宅、小商家電價將微調。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕電價審議會19日召開，拍板10月起新電價，由於政府多次想補貼台電都遭立法院擋下，現行住商電價仍遠低於售電成本，考量累虧仍需處理，台電也力爭住宅低級距電價合理調整，因此民生類的住家、小商家都會適度反映，而產業電價連4漲後，此次不會調整，估計平均漲幅不超過3%。

由於台電目前仍有超過四千億元累虧，今年三月的電價審議會做出「凍漲」決議的關鍵是「經濟部全力爭取立法院支持撥補台電預算，穩健台電財務體質」，不過，此目標難以達成，政府近2年三度編1000億元預算，準備撥補台電，均遭到立法院封殺。

台電持續向經濟部據理力爭，盼讓電價適度合理反映，目前民生單價每度2.77元，仍低於平均售電成本3.88元，且住宅六段電價更是偏離設計精神，希望早期被凍漲的第一段、第二段微調；另外，小商家的五段電價，因第一段2.61元也是低於成本，同樣要微調，但考量到涉及物價且要照顧民生，內部提出「月用700度以下用戶，每月電費增加不超過100元」，盼能獲得電價審議委員同意。

至於產業用戶先前遵照使用越多、付越多的概念，在連漲4次之後，加上七大工商團體都已喊話「不可漲電價」。據悉，產業電價凍漲會是共識，先前受疫情衝擊產業電價緩漲部分，台電還是會提恢復，惟今年上半年受關稅湧現拉貨潮，用電數據有失真，恢復原電價機會不高，可能持續給予優惠。

台電會依照電價公式提出應漲幅度，送進電價審議會討論，因小商家電價涉及到物價，商總更是電價審議委員之一，預料在此多有爭鋒討論，初估整體平均漲幅不會超過3％，對台電全年財務挹注60億元內；目前住宅電價六段約有有1340萬戶、小商家則是91萬戶，將適用10月新電價。

