財經 > 證券產業

精誠決策式AI服務導入群益證 提供個股分析

2025/09/18 18:06

群益金鼎證券攜手精誠資訊「AI問問」，提供個股分析服務。（業者提供）群益金鼎證券攜手精誠資訊「AI問問」，提供個股分析服務。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕系統整合廠精誠（6214）持續耕耘金融領域客戶。今日與群益金鼎證券（6005）共同發表全台首創的創新金融科技服務「AI問問」，並將導入群益證的「群益贏家Pro」，提供個股分析新功能。

群益證券與精誠今日共同舉辦「決策翻轉，迎戰AI新未來」聯合記者會。精誠說明，「AI問問」主打結合決策式AI技術，即時生成個股重點摘要，內容聚焦「個股六大面向」，涵蓋單一標的的成長機會和潛在風險等重點資訊，投資人只要登入「群益贏家Pro」App輸入個股代號，即可免切換平台一站掌握市場最新關鍵消息，大幅提升投資決策效率。

精誠董事長林隆奮指出，AI技術正加速改變金融產業運作模式，透過決策式AI的導入，不僅讓投資人能以更直覺的方式獲取市場重點，也展現出AI在實際業務情境的落地應用。精誠長期致力於AI研發與跨產業推廣，未來將持續攜手金融業者，共同推動數位金融創新生態系。

群益證則說明，其自行研發的自行開發交易App「群益贏家Pro」自5月上線後，首週即衝上金融類App商店排行榜前3名，展現群益的強勁實力。群益金鼎證券總經理李文柱表示，即時掌握客戶的需要，提供優良且有價值的服務，正是群益長期堅守的核心價值。

看好AI未來無限的成長趨勢，群益金鼎證券在AI發展的藍圖上超前部署。為提供客戶更優質之服務，群益證已規劃搶先打造AI服務的高速公路。對外推出直覺式複委託交易介面和美股蛛網智慧單等數位化交易工具，並搭配AI智能客服協助客戶快速彙整資訊，提供解決方案。

至於對內則建立智慧化工作環境，打造AI高效幫手，大幅升行政效益與員工工作滿意度；致力成為「進可攻、退可守」的全方位財務守護者。

群益證表示，透過群益金融集團資源的強力整合和數位化升級，群益金鼎證券未來將持續提供全方面的理財規劃服務，幫助客戶爭取交易關鍵時機，在追求資產累積的同時，也顧好保障與傳承，守護客戶的資產安排。

