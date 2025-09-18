晴時多雲

半導體業投保「資安險」 居各產業之冠

2025/09/18 18:01

半導體業投保「資安險」，居各產業之冠。 （示意圖，彭博）半導體業投保「資安險」，居各產業之冠。 （示意圖，彭博）

〔記者王孟倫／台北報導〕資安險投保王，換人做！金管會今天表示，從去年（2024年）起，半導體業已經躍升為最高投保產業，金額達8636萬元，占比為37.65%、排名第一；顯示產業面對數位化複雜性、互連性日益增強的局勢下，主動提升供應鏈安全與韌性之保障，以有效轉移潛在的資安損失風險。

金管會保險局副局長蔡火炎表示，隨著數位科技發展日新月異，勒索軟體攻擊、社交工程詐騙、及供應鏈資安事件與日俱增，如何強化資安風險管理已成為企業營運不中斷所面臨之重要挑戰。蔡火炎指出，企業在建立軟硬體資訊安全防護措施的同時，亦可依據自身業務特性與經營風險，評估並選擇投保適合之資安保險商品，以有效轉移潛在的資安損失風險，確保企業穩健經營與永續發展。

根據統計，我國產險公司資安保險之保費收入，已由2018年之8908萬元、逐年提升至2024年5.3億元；至於今年上半年保費收入約2.29億元，也高於去年同期的2.19億元，呈穩定成長趨勢。

其中，我國投保資安保險占比最高之產業，為半導體業約8636萬元，占比為37.65%，其次為金融保險業約4462萬元及電腦及週邊設備業約2908萬元，自2024年起半導體業躍升為最高投保產業，顯示產業面對數位化複雜性、互連性日益增強的局勢下，主動提升供應鏈安全與韌性之保障。

保險局表示，國人投保資安險的規模持續擴大，保費也相對比較高，至於投保金額排名第二名為何變成金融保險業？官員指出，金融保險業的投保資安險金額，過去常常就已經排名在第三名，去年則提高至第二名，凸顯相關業者的重視，尤其， 保險局每年都會請金融機構做演練資安，以落實強化營業不中斷等。

目前市場上已有多家產險公司推出不同類型的資安保險商品，除針對大型企業量身訂作的客製化商品外，業提供中小企業適用的標準化商品。市場上資安保險商品主要承保範圍包含資料保護責任、專家費用及營業中斷損失等。

此外，金管會也指出，企業在建置軟、硬體之資訊安全防護機制外，可依所屬業務屬性及經營發展需要，選擇投保適合之資安保險商品以移轉資安風險，確保企業穩健經營。企業倘有投保需求，可向中華民國產物保險商業同業公會、相關保險公司或行銷通路諮詢。

