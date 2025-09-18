晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

黃金大漲最大受害者出爐 這檔ETF明起停止當沖、暫停融資券

2025/09/18 17:36

金價走揚，00674R成苦主。（路透）金價走揚，00674R成苦主。（路透）

〔記者陳永吉／台北報導〕證交所今日表示，元大投信經理之「元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛黃金ER單日反向1倍」ETF（簡稱：期元大S&P黃金反1，代號：00674R），由於該ETF最近十個營業日之基金平均單位淨資產價值，較其最初單位淨資產價值累積跌幅達65%，依規定自9月19日起暫停融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易，但了結融資融券交易，不在此限。

由於近一個月黃金現貨價格由每盎司約3300美元漲至最高超過3700美元，短線漲幅不小，而黃金反向ETF在黃金走高時，價格會逆勢走低，除了最近十個營業日之基金平均單位淨資產價值，較其最初單位淨資產價值累積跌幅達65%，本週該ETF最低來到每單位6.89元，短線跌幅相當可觀。

證交所表示，由於該基金最近十個營業日之基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達65%，核有證交所受益憑證買賣辦法第23條第1項所定情事，因此自9月19日起，其受益憑證暫停融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易，但了結融資融券交易，不在此限。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財