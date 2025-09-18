尚凡*明年推2款AI軟體新品 整體營運正向

尚凡與子公司大研生醫今日舉辦聯合法說會。圖左起為大研生醫總經理林東慶、董事長張家銘、尚凡國際財務長張立。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕軟體廠尚凡*（5278）董事長張家銘今日指出，除起家的交友網站愛情公寓及SweetRing，本業也持續拓展多元軟體產品，房屋租賃平台「美房網」將啟動廣告服務，已經開發兩款AI APP，一款為翻譯程式、一款則是虛擬陪伴聊天程式，都預計明年發酵，帶動營運持續成長。

尚凡與旗下保健品品牌大研生醫（7780）今日舉辦聯合法說會，適逢尚凡3年一度的「PTT股板鄉民雞排珍奶」法說會，吸引600位鄉民到場參加。

張家銘表示，目前大研生醫仍是尚凡主要的成長動能，其成長力道較尚凡本業更強，不過本業仍然持續耕耘、穩健成長，除既有的交友平台外，推出約2至3年的美房網目前仍是免費使用、已經有萬名房仲刊登內容，明年預計推出廣告服務與物業管理服務。

至於AI軟體規劃，張家銘指出，尚凡已經有AI軟體規劃，一款產品是本於交友網站本業，以陪伴聊天功能為主軸，可供用戶與虛擬主播聊天，不過因UI還在調整、尚未正式上線；另一款則是翻譯軟體，已經登上APP store，不過仍持續測試最佳化當中。

展望今年營運，張家銘指出，本業將穩步成長，大研生醫的傳統旺季在第四季，帶動下半年整體營運優於上半年，明年則因軟體新產品發酵、大研生醫也估維持成長，營運將持續向上。

