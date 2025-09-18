晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

尚凡*明年推2款AI軟體新品 整體營運正向

2025/09/18 17:20

尚凡與子公司大研生醫今日舉辦聯合法說會。圖左起為大研生醫總經理林東慶、董事長張家銘、尚凡國際財務長張立。（業者提供）尚凡與子公司大研生醫今日舉辦聯合法說會。圖左起為大研生醫總經理林東慶、董事長張家銘、尚凡國際財務長張立。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕軟體廠尚凡*（5278）董事長張家銘今日指出，除起家的交友網站愛情公寓及SweetRing，本業也持續拓展多元軟體產品，房屋租賃平台「美房網」將啟動廣告服務，已經開發兩款AI APP，一款為翻譯程式、一款則是虛擬陪伴聊天程式，都預計明年發酵，帶動營運持續成長。

尚凡與旗下保健品品牌大研生醫（7780）今日舉辦聯合法說會，適逢尚凡3年一度的「PTT股板鄉民雞排珍奶」法說會，吸引600位鄉民到場參加。

張家銘表示，目前大研生醫仍是尚凡主要的成長動能，其成長力道較尚凡本業更強，不過本業仍然持續耕耘、穩健成長，除既有的交友平台外，推出約2至3年的美房網目前仍是免費使用、已經有萬名房仲刊登內容，明年預計推出廣告服務與物業管理服務。

至於AI軟體規劃，張家銘指出，尚凡已經有AI軟體規劃，一款產品是本於交友網站本業，以陪伴聊天功能為主軸，可供用戶與虛擬主播聊天，不過因UI還在調整、尚未正式上線；另一款則是翻譯軟體，已經登上APP store，不過仍持續測試最佳化當中。

展望今年營運，張家銘指出，本業將穩步成長，大研生醫的傳統旺季在第四季，帶動下半年整體營運優於上半年，明年則因軟體新產品發酵、大研生醫也估維持成長，營運將持續向上。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財