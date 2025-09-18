晴時多雲

藥華藥新藥新增ET適應症 送件日本申請藥證

2025/09/18 17:11

藥華藥旗下新藥Ropeg申請日本ET藥證。圖左為藥華藥董事長詹青柳、右為執行長林國鐘。（資料照）藥華藥旗下新藥Ropeg申請日本ET藥證。圖左為藥華藥董事長詹青柳、右為執行長林國鐘。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內新藥公司藥華藥（6446）今（18）日公告，已於日本提交旗下新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg）新增適應症申請，新增適應症為原發性血小板過多症（ET）。依照日本獨立行政法人醫藥品醫療機器綜合機構（PMDA）之審核程序，審核時間約一年，預計2026年第三季取證，造福日本約3萬名ET患者。

藥華藥持續推進Ropeg全球ET藥證申請，今年不僅已陸續於中國、臺灣及日本提出Ropeg的ET藥證申請，該公司團隊亦將於本月下旬與美國FDA召開Pre-sBLA會議確認送件內容，預計於今年底前完成美國ET藥證申請。藥華藥目標於2026年陸續取得全球ET藥證，並已同步展開商業化布局。

藥華藥執行長林國鐘表示，Ropeg用於治療ET的第三期臨床試驗數據已顯示Ropeg對ET有顯著的臨床益處，公司依計畫在全球推進Ropeg的ET藥證申請，造福更多ET病患，展現Ropeg在血液腫瘤領域的突破性臨床價值，進一步提升臺灣創新藥的國際能見度。

Ropeg為藥華藥自行研發生產的新一代創新長效型干擾素，至今已獲全球約50個國家核准用於真性紅血球增多症（PV）患者並上市銷售，包括歐盟、美國及日本等主要新藥市場，全球用藥人數及銷售穩健成長。

