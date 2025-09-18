大研生醫啟動股票1拆10 預計明年元月完成分割

大研生醫（7780）今天舉行「PTT鄉民雞排」法說會，大研生醫董事長張家銘（中）宣布，大研生醫股價比較高，公司將啟動股票分割1拆10計畫，提升市場流動性，降低小資族投資門檻，預計明年元月完成股票分額。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕大研生醫（7780）今天舉行「PTT鄉民雞排」法說會，大研生醫董事長張家銘宣布，大研生醫股價比較高，公司將啟動股票分割1拆10計畫，提升市場流動性，降低小資族投資門檻，預計明年元月完成股票分額。

大研生醫昨天公告，啟動股票分割1拆10後，原每股面額10元、原已發行總股數81,002,417股；變更後每股面額1元；變更後已發行總股數為810,024,170股，公司將於11月6日召開股東臨時會修訂。

大研生醫9日以158元掛牌上市，今日收盤價為231.5元，上漲4.99%，成交量為3183張，公司若將股票分割1拆10，相當於分割後只要花2萬多元就可入手1張大研生醫股票。

大研生醫總經理林東慶表示，日本市場自年初正式啟動營運以來，表現持續強勁，第2季營收較第1季大幅成長343.55%，明年展望樂觀，可望複製台灣市場的成長曲線，對於日本市場前景持續樂觀，未來將加大投資力度，深耕當地市場。

林東慶強調，大研生醫掛牌上市後，將善用資本市場資源，規劃約8成資金投入台灣、日本與澳洲保健品市場的營運與投資併購；另約兩成資金將用於推動「大研大健康退休養生村」等新計畫，完整布局未來10年的樂齡照護藍圖。

大研生醫已在日本成立子公司並展開營運，同時積極開拓澳洲等亞太市場，明年若日本市場成長速度達到預期，公司也規劃在東京證交所IPO掛牌，並以日本為樞紐，併購當地保健食品品牌。

