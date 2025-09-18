晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

央行展現穩匯決心！新台幣尾盤翻貶、收30.107元

2025/09/18 16:57

新台幣匯率收30.107元、貶4.2分。（資料照）新台幣匯率收30.107元、貶4.2分。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會（Fed）一如市場預期降息1碼，國際美元大舉反彈下，新台幣兌美元匯率早盤雖一度重貶逾1角，惟台股再創新高，外資熱錢持續湧入，匯價午後再度翻揚走升至30.036元，尾盤央行出手展現穩匯決心，最後收在30.107元、貶4.2分，匯價結束連4紅，成交量15.915億美元。

台股今日大漲331.11點，收在25769.36點，三大法人合計買超167.57億元。其中，外資買超121.54億元。

Fed降息1碼，主席鮑爾強調此次降息主要是為了預防就業市場惡化，屬於「風險管理」的政策動作，並非開啟大規模降息週期，未來降息仍要視數據而定；利率點陣圖則顯示今年還會有兩次降息；此次投票中，只有一票反對，即新上任的理事米蘭主張應降息2碼。

鮑爾談話後，美三大指數震盪收黑，美元指數大舉反彈，主要亞幣全面走低，新台幣盤中一度貶回30.125元，午後台幣升勢再起，最高觸及30.036元，台幣獨強走勢引發央行戒心，尾盤央行進場調節，最後將匯價打回30.1元價位。

根據央行統計，截至下午四點，美元指數大漲0.14%、韓元重貶0.35%、日圓大跌0.3%、台幣貶值0.14%、新幣貶0.14%、人民幣也下跌0.03%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財