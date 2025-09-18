央行展現穩匯決心！新台幣尾盤翻貶、收30.107元

新台幣匯率收30.107元、貶4.2分。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會（Fed）一如市場預期降息1碼，國際美元大舉反彈下，新台幣兌美元匯率早盤雖一度重貶逾1角，惟台股再創新高，外資熱錢持續湧入，匯價午後再度翻揚走升至30.036元，尾盤央行出手展現穩匯決心，最後收在30.107元、貶4.2分，匯價結束連4紅，成交量15.915億美元。

台股今日大漲331.11點，收在25769.36點，三大法人合計買超167.57億元。其中，外資買超121.54億元。

Fed降息1碼，主席鮑爾強調此次降息主要是為了預防就業市場惡化，屬於「風險管理」的政策動作，並非開啟大規模降息週期，未來降息仍要視數據而定；利率點陣圖則顯示今年還會有兩次降息；此次投票中，只有一票反對，即新上任的理事米蘭主張應降息2碼。

鮑爾談話後，美三大指數震盪收黑，美元指數大舉反彈，主要亞幣全面走低，新台幣盤中一度貶回30.125元，午後台幣升勢再起，最高觸及30.036元，台幣獨強走勢引發央行戒心，尾盤央行進場調節，最後將匯價打回30.1元價位。

根據央行統計，截至下午四點，美元指數大漲0.14%、韓元重貶0.35%、日圓大跌0.3%、台幣貶值0.14%、新幣貶0.14%、人民幣也下跌0.03%。

