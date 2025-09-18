東聯互動10月中旬掛牌上櫃 加速拓展海外市場

東聯互動10月中旬掛牌上櫃。圖中為董事長吳侑勳。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕跨境金融與匯兌服務廠商東聯互動（7738）董事長吳侑勳今日表示，東聯互動除持續耕耘東南亞市場外，也取得香港、日本營業執照，將持續拓展海外，下半年成長動能仍放在小額匯款，看全年營收維持雙位數成長趨勢；東聯互動預計10月中旬掛牌上櫃。

東聯互動目前的業務主要是服務跨境工作者、外籍移工小額匯款，聚焦菲律賓、印尼、越南等東南亞國家；東聯互動上半年稅後淨利1.83億元，每股稅後盈餘（EPS）7.38元，獲利成長近6成，前8月累計營收則為3.73億元、年增3成。

東聯互動指出，除透過APP整合各類收取支付等功能，並與四大超商及多家業者合作外，也以AI技術掌握即時交易資訊與服務，截至今年4月底，活躍用戶數已突破20萬人，根據金管會統計資料，去（2024）年全台小額移工匯兌東聯互動市占率超過40%。

除深耕台灣市場外，東聯互動也積極布局全球市場，該公司指出，子公司東聯國際已在香港展開業務，提供具合法居留權之客戶匯款至東南亞，前4月的交易金額較去年7月至12月成長50.20%、交易筆數成長61.67%，展現海外市場成長動能。

展望未來，隨著台灣產業面與人口結構的轉變，政策亦逐步調整、鬆綁，包含開放服務業、放寬長照需求門檻，以及與新的來源國簽署勞工合作備忘錄，引進跨境工作者預期將持續成長，進而推升跨境匯款需求穩定擴大。

東聯互動表示，將持續深化既有客戶價值，透過金融科技強化服務體驗，並積極拓展新客群。未來計畫與金融業者合作推廣微型金融服務，藉由東聯互動的平台通路，協助境外工作者與普惠大眾提供多元服務，積極落實社會責任的承諾，打造兼具商業潛力與社會服務力的永續成長模式。

