和碩童子賢：AI入百工百業 政府應先訓練種子部隊

〔記者方韋傑／台北報導〕AI浪潮快速席捲產業，和碩（4938）董事長童子賢今天表示，人工智慧技術正在百工百業之中提升滲透率，台灣雖然整體氛圍高度關注，但中小企業缺乏資源，政府必須先訓練「種子部隊」，由具備能力的單位帶案實作，才能真正推動轉型，台灣應走出自己的路，而不是一味羨慕新加坡或瑞士等先進國家。

童子賢指出，台灣科技業較能跟上新技術，但是傳統產業、中小企業相對需要更多協助。政府雖不是萬能，但擁有龐大資源，若能先在內部培訓專業團隊，再將這些「種子」派出輔導產業，就能形成有效的良性循環。

在談到各界對AI的焦慮時，童子賢認為，焦慮代表關心，這是推動社會向前的重要動能。台灣應珍惜這樣的氛圍，保持國際社會的領先地位，不必刻意和新加坡、瑞士比較，台灣規模不同，應發展自身優勢。新加坡雖在金融與服務業強勢，但台灣在硬體與產業鏈完整度上更具特色，「不要互相交換焦慮」。

建議台灣發展虛擬穩定幣

對於虛擬貨幣，過去部分反對聲浪曾批評其「憑空創造價值」與「浪費能源」，童子賢認為，如今在金融走向數位化的道路上，加密貨幣已形成一股不可逆趨勢。治理的關鍵在於「manageable、controllable」（可管理、可控管），必須透過法規與專業訓練掌握。穩定幣本質上只是既有貨幣的數位化，與一般加密資產不同，台灣若對此抗拒，可能不利於金融現代化，掉入國際落後地位。

看好智慧穿戴裝置新商機

童子賢提到，在穿戴式裝置與AI的強化結合之下，眼鏡、隱形眼鏡、耳環等配件，未來將承載更多運算與顯示功能，形成新的人機介面。自己十多年前就曾試戴具LCD的眼鏡，當時受限解析度與電池笨重，相關產品未能提升市場能見度，如今隨著小型化與微型化進展，十年內相關應用可望接連落地。

摺疊機尚在驗證期 台灣試產具價值

對於摺疊手機趨勢，童子賢以自身經驗指出，面板與鉸鏈的耐用度仍待克服，維修成本高昂，也需要新技術來降低厚度。若能在台灣先建實驗或試產線，進行10萬至50萬支等級的良率測試，再移往印度、越南、墨西哥等地量產，有利於確保台灣在國際供應鏈當中的高附加價值角色。

