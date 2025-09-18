晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

和碩童子賢：AI入百工百業 政府應先訓練種子部隊

2025/09/18 16:44

童子賢指出，台灣科技業較能跟上新技術，但傳產特別是中小企業需要更多協助。（記者方韋傑攝）童子賢指出，台灣科技業較能跟上新技術，但傳產特別是中小企業需要更多協助。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕AI浪潮快速席捲產業，和碩（4938）董事長童子賢今天表示，人工智慧技術正在百工百業之中提升滲透率，台灣雖然整體氛圍高度關注，但中小企業缺乏資源，政府必須先訓練「種子部隊」，由具備能力的單位帶案實作，才能真正推動轉型，台灣應走出自己的路，而不是一味羨慕新加坡或瑞士等先進國家。

童子賢指出，台灣科技業較能跟上新技術，但是傳統產業、中小企業相對需要更多協助。政府雖不是萬能，但擁有龐大資源，若能先在內部培訓專業團隊，再將這些「種子」派出輔導產業，就能形成有效的良性循環。

在談到各界對AI的焦慮時，童子賢認為，焦慮代表關心，這是推動社會向前的重要動能。台灣應珍惜這樣的氛圍，保持國際社會的領先地位，不必刻意和新加坡、瑞士比較，台灣規模不同，應發展自身優勢。新加坡雖在金融與服務業強勢，但台灣在硬體與產業鏈完整度上更具特色，「不要互相交換焦慮」。

建議台灣發展虛擬穩定幣

對於虛擬貨幣，過去部分反對聲浪曾批評其「憑空創造價值」與「浪費能源」，童子賢認為，如今在金融走向數位化的道路上，加密貨幣已形成一股不可逆趨勢。治理的關鍵在於「manageable、controllable」（可管理、可控管），必須透過法規與專業訓練掌握。穩定幣本質上只是既有貨幣的數位化，與一般加密資產不同，台灣若對此抗拒，可能不利於金融現代化，掉入國際落後地位。

看好智慧穿戴裝置新商機

童子賢提到，在穿戴式裝置與AI的強化結合之下，眼鏡、隱形眼鏡、耳環等配件，未來將承載更多運算與顯示功能，形成新的人機介面。自己十多年前就曾試戴具LCD的眼鏡，當時受限解析度與電池笨重，相關產品未能提升市場能見度，如今隨著小型化與微型化進展，十年內相關應用可望接連落地。

摺疊機尚在驗證期 台灣試產具價值

對於摺疊手機趨勢，童子賢以自身經驗指出，面板與鉸鏈的耐用度仍待克服，維修成本高昂，也需要新技術來降低厚度。若能在台灣先建實驗或試產線，進行10萬至50萬支等級的良率測試，再移往印度、越南、墨西哥等地量產，有利於確保台灣在國際供應鏈當中的高附加價值角色。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財