技嘉葉培城：GB300出貨展望正向 H2顯卡動能優於預期

2025/09/18 16:06

技嘉GB300產品已經開始出貨，長期合作客戶皆保持緊密聯繫。（記者方韋傑攝）技嘉GB300產品已經開始出貨，長期合作客戶皆保持緊密聯繫。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕顯卡大廠技嘉科技（2376）董事長葉培城指出，集團AI伺服器業務仍然維持強勁動能，輝達GB300產品已經開始出貨，長期合作客戶皆保持緊密聯繫，第三季之後的狀況依然相當正向，此外，由於下半年顯卡、板卡訂單優於預期，第四季有機會達到全年出貨高峰。

葉培城表示，AI伺服器單價高，是今年核心成長動能之一，對總營業額的年增幅度會有顯著貢獻，技嘉在相關領域的基礎穩固，並持續受惠於全球AI應用的擴張趨勢，輝達GB300伺服器將配合客戶要求，按照既有進度出貨，也將繼續強化新一代產品的能量。

在主板與顯卡方面，葉培城觀察，雖然公司第二季表現相對平緩，但隨著產品迭代週期推進，輝達RTX 50高階產品已經成功帶動換機潮，預期將繼續延伸至中階、入門層級市場，帶動整體需求增長。技嘉在高階領域當中受到的拉貨力道明顯提升，下半年的市場情況確實優於上半年，第四季有機會成為全年出貨高點。

關於技嘉自有品牌AI TOPS電競筆電，葉培城認為，現在的市佔率有持續提升的趨勢，全年表現會超出第二季新品發表會時的內部預期，在產品組合優化之下，電競筆電在全年營收結構中的貢獻將進一步放大。

法人提到，技嘉現正積極擴充產能，布局範圍涵蓋馬來西亞、美國及台灣，因此美國關稅影響有限，此外，公司將進一步擴大AI伺服器客戶群，特別是日系及歐系客戶的資本支出有望持續提升。隨著美國新廠年底產能開出並享免稅優惠，2025年整體營收獲利可望維持雙位數成長。

