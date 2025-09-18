迎旺季！中鋼中鴻同步開盤 10月主力鋼品漲500元

中鋼與中鴻今天同步開盤。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕隨時序進入第4季傳統旺季，終端庫存去化已近尾聲，鋼市呈現穩中求進格局，中鋼（2002）、中鴻（2014）於18日同步開盤，中鋼10月份月盤及第4季季盤產品以「平高盤」開出，熱軋鋼板、鋼捲、熱軋鋼捲，冷軋鋼捲等每噸漲500元；中鴻3類產品也是每噸漲500元。

中鋼說明，9月17日美國聯準會降息0.25%，並預期年底仍有降息的機會，有助帶動大宗商品需求，IMF預估今年全球經濟成長率達3%。台灣方面，科技產品出口暢旺，汽車貨物稅補助擴大刺激消費，主計總處將今（2025）年GDP成長率預測自3.1%上修至4.45%。

原物料行情方面，鐵礦砂價格突破每公噸105美元，冶金煤上漲至每公噸185到190美元區間，煤鐵原物料行情走揚，有助支撐全球鋼價。

有關各國鋼價，美國熱軋行情於每公噸900美元左右震盪；歐洲市場暑休後需求回溫，加上貿易防衛措施限制進口額度，當地熱軋出廠價呈現緩步上行；中國9月3日活動後，鋼廠逐步復產，短期供給壓力增加，寶鋼10月平板類產品以平盤開出；越南台塑河靜熱軋新盤上漲每公噸10美元，「國際鋼價整體呈現平穩或向上態勢」。

中鋼說明，第4季為傳統旺季，終端庫存去化已近尾聲，供需邁向再平衡，整體鋼市呈現穩中求進格局。考量不同產業面臨的競爭環境各異，為順應國際行情並兼顧客戶接單競爭力，10月月盤、第4季產品以平高盤開出，並持續依據下游客戶產業特性推動多元方案，提振接單動能、拓展市場契機。

中鋼10月熱軋鋼板、鋼捲、熱軋鋼捲，冷軋鋼捲等每噸漲500元，中鴻3大類是熱軋調漲500元、冷軋調漲500元、鍍鋅調漲500元。外銷依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。

