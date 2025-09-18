台電嘉義區處大用戶座談 推動深度節能與減碳

台電嘉義區處舉辦大用戶座談。（台電嘉義區處提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕節能減碳是全球趨勢，台電嘉義區處響應政府深度節能計畫並強化電力需求管理，今天舉辦大用戶座談會，邀集近80家高壓以上公、民營企業及機關代表齊聚，探討深度節能、尖峰負載管理與再生能源運用等議題。

會議由台灣綠色生產力基金會與工業技術研究院專家到場介紹「節能績效保證專案示範推廣補助」及「動力與公用設備補助」等政府資源，期望協助企業善用補助，加速設備汰舊換新，提升能源使用效率，同時增進ESG競爭力。

台電嘉義區處指出，「最好的能源就是節約能源」，為鼓勵企業落實深度節能，台電提供免費節能診斷服務，透過「廣度服務」進行節能訪視，找出具潛力的用電戶，並推動「深度服務」，鎖定空調、空壓機及照明等高耗能設備進行專業分析，並給予具體建議，包括導入高效率設備、操作調整、增設變頻器與最佳化運轉方式等，協助企業有效降低耗能。

座談會推廣台電自6月1日起推出的「RE30電力商品」，協助出口導向企業達成使用再生能源的30%目標，確保在國際供應鏈中的競爭力；台電嘉義區處表示，以企業一年購買100萬度（含30萬度綠電）的RE30商品為例，若每月用電10萬度並已透過民間轉供1萬度綠電，台電將再補足2萬度，確保企業達標。

嘉義區處也安排「桌邊服務」，由專員針對不同產業特性與用電行為，提供一對一的客製化建議，並搭配需量反應措施，協助企業在移轉用電時獲得電費回饋，有效節省支出。

