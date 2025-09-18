晴時多雲

「雞排珍奶」法說會回來了！大研生醫吸引逾600名股友報名

2025/09/18 15:01

大研生醫和尚凡今天法說會同樣準備了雞排和珍奶於入場發放，讓股民可以一邊聽股東會，一邊喝珍奶和啃雞排。（記者楊雅民攝）大研生醫和尚凡今天法說會同樣準備了雞排和珍奶於入場發放，讓股民可以一邊聽股東會，一邊喝珍奶和啃雞排。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕睽違3年，以i-Part愛情公寓交友網站崛起的尚凡國際（5278）「PTT股板鄉民雞排珍奶」法說會回來啦，今年集團關係企業大研生醫（7780）也掛牌上市，尚凡和大研生醫今天聯合法說會再度邀請鄉民一起吃雞排、喝珍奶再吃魚油均衡一下。

「資深鄉民」尚凡董事長張家銘2019年首度邀請PTT股板鄉民，舉辦「雞排珍奶」法說會，現場發放雞排和珍奶給與會的股民。

睽違3年，今年「雞排珍奶」法說會再度登場，張家銘同樣以「資深鄉民」身份親自於PTT發文號召，短時間內即吸引超過600名網友熱情響應，大研生醫同樣準備了雞排和珍奶於入場發放，讓股民可以一邊聽股東會，一邊喝珍奶和啃雞排。

睽違3年，今年「雞排珍奶」法說會再度登場，張家銘同樣以「資深鄉民」身份親自於PTT發文號召，短時間內即吸引超過600名網友熱情響應（記者楊雅民攝）睽違3年，今年「雞排珍奶」法說會再度登場，張家銘同樣以「資深鄉民」身份親自於PTT發文號召，短時間內即吸引超過600名網友熱情響應（記者楊雅民攝）

大研生醫更貼心準備總價值逾4000元的豪華伴手禮，包括公司主力保健品、iPair愛情公寓鑽石會員資格，以及「雞排與珍奶」的經典鄉民組合，被網友盛讚為「史上最佛心的法說會」。

網友紛紛表示「終於等到第3屆」、「用心ㄟ鄉民董仔」，更有網友笑言「每次都有參加，根本像是回娘家同樂會了！」

