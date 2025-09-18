晴時多雲

買雙車位自用可同享2‰地價稅自住優惠 省4倍稅金

2025/09/18 14:55

買房買雙車位自用可同享2‰地價稅自住優惠，新竹市稅務局提醒9/22前申請，當年即可省4倍稅金。（記者洪美秀攝）買房買雙車位自用可同享2‰地價稅自住優惠，新竹市稅務局提醒9/22前申請，當年即可省4倍稅金。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕家裡有2台車及購買雙車位的民眾注意了！新竹市稅務局提醒，房屋座落土地若已享有自用住宅用地優惠稅率，後續再增購同棟大樓停車位，只要符合自用住宅條件，地價稅仍可申請按優惠稅率2‰課徵，與一般用地稅率10‰相比，至少可節省4倍稅金。

稅務局說明，納稅義務人持有的大樓房屋，若已按自用住宅稅率課徵地價稅及房屋稅，日後再購買同一棟大樓（同建築執照或使用執照）的停車位，只要該停車位為自用，沒有出租或營業情形，同樣能申請適用自用住宅稅率。特別的是地下停車位，還可申請免徵房屋稅，但如果新購停車位非屬主建物基地或有出租、營業情形，就無法適用自用住宅稅率。

稅務局舉例，張先生幾年前買了一間大樓房屋，已申請地價稅及房屋稅自用稅率課徵，因通勤需要，添購第二台車，又向鄰居購買1個停車位，因新購停車位與原有房屋屬同一建築執照，可比照住家申請按自用住宅用地稅率課徵。張先生也趕在9月22日前提出申請，今年地價稅就能享有2‰自用住宅用地優惠稅率，且因停車位位於地下室，房屋稅也可申請免徵。

稅務局提醒，地價稅自用住宅用地優惠稅率2‰，而一般用地稅率為10‰至55‰，相差至少4倍，土地所有權人欲申請自用住宅優惠稅率，應於9月22日以前向稅務局提出申請，當年度才可適用，逾期申請者，自申請之次年開始適用。可撥 03-522-5161轉422-437。

