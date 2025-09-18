義隆電前進2025航太國防展 無人機晶片明年出貨倍增

義隆電董事長葉儀晧展示最新無人機應用產品。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計廠義隆電（2458）成功跨入無人機市場，前進2025台北國際航太暨國防工業展（TADTE 2025）秀出最新無人機技術，義隆電董事長葉儀晧表示，義隆產品全部為MIT（台灣製造），展現獨特產品差異化，第一代無人機晶片已經量產，結合終端裝置 AI 影像辨識模型與 AI 生成式資料擴增技術，開發出具備雲台目標偵測、智慧追蹤與360度自動避障的無人機核心功能，並與中研院共同開發軍事無人機應用的第二代無人機晶片，預期明年下半年量產出貨，同時轉投資子公司義晶科技自有的影像信號處理器晶片ISP（Image Signal Processor）也在本季量產出貨，預估無人機相關晶片明年有望翻倍成長。

葉儀晧指出，公司深耕多年的AI邊緣運算技術成功開發完成新的應用領域，也就是目前最具市場前景的無人機領域，自研「GElanNet」演算法，將AI影像辨識演算法導入無人機雲台與避障模組，具有更強大功能的第二代無人機產品，利用AI影像辨識模型結合 AI生成擴增訓練資料庫，成功導入目標偵測、智慧追蹤與自動避障等核心功能，展現出產品差異化。

請繼續往下閱讀...

義隆電旗下義晶專為無人機打造的晶片，核心功能為ISP影像處理，目前已進入量產，同時，結合國內廠商做成整機，已成功拓展至台灣和美國兩地，並積極開拓歐盟更多國家，現已量產5家無人機客戶，國內約有16家無人機供應鏈廠商進行送樣測試，有望陸續貢獻營收，主要導入甲類無人機攝影機，海外市場則包括美國、波蘭、立陶宛等國的甲類無人機客戶，也正進行測試，預計明年陸續量產，出貨量有望進一步成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法