櫻桃真的變便宜了！今年櫻桃進口創新高、單價跌至8年最低

2025/09/18 14:30

財政部統計，今年前8月我國進口櫻桃1.8萬公噸，已超越歷年全年水準，但平均單價跌至8年新低。（法新資料照）財政部統計，今年前8月我國進口櫻桃1.8萬公噸，已超越歷年全年水準，但平均單價跌至8年新低。（法新資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕根據財政部統計，今年前8月我國進口櫻桃1.8萬公噸，已超越歷年全年水準，年增48%，自美國進口櫻桃增幅更接近6成，除因美國產量增加外，也與美中關稅壁壘使部分供應商轉向拓展中國以外的亞洲市場有關；從智利、紐西蘭進口量也分別年增37.3%、34.4%。按櫻桃進口單價來看，前8月平均每公斤僅7.9美元，為近8年同期最低，年減17.1%，其中自美進口單價跌幅21.5%最大。

財政部表示，我國氣候不利於溫帶水果屬性的櫻桃生長，國內需求主要仰賴進口，受全球主要產區採收季節影響，櫻桃進口呈週期性，每年有兩波高峰，一為6月至8月的夏季櫻桃，主要由美國、加拿大供應，另一為12月至隔年2月的冬季櫻桃，來自紐西蘭、澳大利亞、智利等南半球國家。近年我國櫻桃進口量大多在1萬公噸以上，2024年約1.4萬公噸，其中美國占半數，智利占3分之1，紐西蘭占13%。

財政部指出，自2017年以來，除2020年外，櫻桃進口金額均超過1億美元，今年前8月進口值1.4億美元，同樣刷新歷年全年紀錄，但僅年增22.7%，反映平均單價走低，按每公斤計算，1-8月平均每公斤僅7.9美元，為近8年同期最低，年減17.1%，其中自美國進口單價跌幅21.5%最大。

財政部表示，櫻桃價格因產地、品種而異，在我國進口來源中，以紐西蘭櫻桃平均單價最高；運輸方式及運費成本亦為影響因素之一，以空運輸入者新鮮度較佳、品質穩定，價格普遍較高，今年1-8月空運櫻桃單價為每公斤10.4美元，明顯高於海運的5.7美元。

