游泳教練翻身CEO！33歲男年賺千萬「致富攻略」曝光

〔財經頻道／綜合報導〕大多數人夢寐以求高薪生活，但真正賺到這筆錢的人，往往不再像普通人一樣過日子。美國一名33歲企業家曾擔任游泳教練，他靠著創辦游泳App翻身成年輕CEO，如今年收高達40萬美元（約新台幣1200萬元），他雖坐擁百萬美元身價，生活哲學卻極度節儉，證明「致富的關鍵不是賺多少，而是花得更少」。

外媒報導，33歲的企業家Fares Ksebati成長於美國底特律、父母是移民。他靠著商業頭腦與節儉習慣，一路建立並持續擴張自己的財富。

Ksebati從小熱愛游泳，後來當上游泳教練。2015年以教練經驗創立健身應用程式MySwimPro，提供專屬教練服務、訂閱制課程，甚至舉辦全球游泳訓練營。短短一年便獲得蘋果「年度App」大獎，2019年下載量每天達1千次。雖然疫情一度讓事業陷入低谷，但他靈活轉型直播課程，最終逆勢成長，付費用戶截至今年3月已突破1.5萬人。

光是2024年，MySwimPro營收就達250萬美元（約新台幣7500萬元），讓他在2025年的薪資與獎金合計高達40萬美元。

身為熱愛旅遊的人，他愛上了杜拜，外界以為他會盡情享受奢華，但事實相反。他在杜拜買下一間約35.4萬美元（約新台幣1062萬元）的公寓，買房反讓他降低了長期支出，因為他始終堅持「不管賺多少，都要保持低花費」的原則。

Ksebati敏銳地意識到隨著收入變多而易增加支出的誘惑，他則選擇了高頭期款，但把居住成本卻從每月2700至4000美元（約新台幣8.1萬至12萬元）的房租，降到了每月只付1750美元（約新台幣5.3萬元）的房貸。

而這房貸金額，低於美國全國房地產協會（NAR）統計的美國人平均房貸月繳2120美元（約新台幣6.4萬元），代表Ksebati選擇了遠低於自己收入能力的貸款，這筆「低槓桿操作」大幅降低生活壓力。

此外，儘管收入已躋身高收入族群，他的生活預算與普通人相差不大，幾乎把所有可用資金都優先投入存款與投資。每月支出食物2199美元（約新台幣6.6萬元）、交通687美元（約新台幣2.1萬元）、娛樂支出1220美元（約新台幣3.7萬元），加上房貸1750美元（約新台幣5.3萬元），生活看似普通；最驚人的是，他每月將高達1萬7682美元（約新台幣53萬元）投入投資與儲蓄。至今已累積87萬美元（約新台幣2610萬元）投資資產與1.4萬美元（約新台幣42萬元）現金。

Ksebati強調，真正的致富公式很簡單「不管收入多少，花得比賺得少，並把餘額投資起來，才是最可靠的致富公式。」對於正在面對高通膨與經濟壓力的世代，他的故事再度印證，財富的累積往往來自紀律，而非僅僅靠高薪。

