護國神山的honey紅到國外！他問「積蜜」喜獲台積電親自回應

2025/09/18 15:29

台積電跟蜂農、學校合作，把台積電廠區蜜蜂產生的蜂蜜釀成紀念品，伴手禮取名叫「積蜜」。（台積電提供）台積電跟蜂農、學校合作，把台積電廠區蜜蜂產生的蜂蜜釀成紀念品，伴手禮取名叫「積蜜」。（台積電提供）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電不僅晶圓代工稱霸全球，永續發展也不遺餘力。台積電跟蜂農、學校合作，把台積電廠區蜜蜂產生的蜂蜜釀成紀念品，伴手禮取名叫「積蜜」，這款蜂蜜已經紅到海外，一名加拿大學者在領英（LinkedIn）詢問台積電蜂蜜罐上印的「積蜜」二字是何義？喜獲台積電親自回應，稱「積蜜」是雙關語，也是縮寫，表明蜂蜜是台積電生產的。

台積電12日在2025 亞太永續博覽會共榮 X 成長論壇中，揭示與在地蜂農及東海大學合作推出的「積蜜」蜂蜜禮盒。台積電永續發展資深副總裁何麗梅表示，台積電推動綠色製造與生態共融，今年是成果很豐碩的一年。

何說，台積電跟蜂農、學校合作，把台積電廠區蜜蜂產生的蜂蜜釀成紀念品，伴手禮取名叫「積蜜」，這就是台積電在友善生態與社會共融的努力成果。

如今台積電不僅晶圓代工稱霸全球，「積蜜」也紅到國外。一名加拿大學者Bill Pontikakis在領英（LinkedIn）PO文詢問「台積電可以告訴我蜂蜜罐上「積蜜」的中文意思嗎？」他說，第二個字「蜜」指的是「honey」，第一個字「積」Google翻譯成「累積」，2個字兜起來意思不通。

結果台積電竟然親自回應Pontikakis的疑問，台積電在領英回應稱「嗨，比爾，這是一個雙關語，這兩字的中文發音與「機密」相同。此外，它們也是縮寫，表明蜂蜜是由台積電生產的，希望你喜歡」。

1名網友笑稱，台灣人都喜歡諧音梗；還有人笑問「台積電是什麼時候開始用諧音梗了」、「台積電的蜂蜜技術節點是什麼」、「哇，台積電的蜂蜜？肯定超純，像EUV級蜂蜜一樣，而且蜜蜂遵循摩爾定律」。

