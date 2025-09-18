48小時少掉電力比核三多！ 10月還有「供電緊箍咒」

台電近期機組故漲，少掉電力比核三多。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕48小時少掉電力比核三多!台電興達新一號、林口一號、林口二機受事故影響，短少290萬瓩，已超過核三廠2部機組的裝置容量，供電能力大受影響，動用儲能、水力、緊備機組與需量抑低等，昨夜間保4%、今晚拚保6%，而今白天光電受南部天候影響下滑，供電已亮吃緊黃燈（備載容量率8%~10%），但台電仍維持承諾包括協和、中火等機組「友善減排」。

台電官網顯示，故障機組不只興達、林口，先前大潭複循環1號與通霄9號機等也是「部分故障」，供電兵團戰力不足。

相關人士坦言，台電短短幾日少掉的機組裝置容量「已超越核三電廠」，考驗調度能力，且台電與用電大戶之間有協調機制，不影響用戶生產，此外，先前儲能價格崩跌，如今卻在夜尖峰2小時成為救援選手，最多都用到60到70萬瓩，讓供電邁向穩健。

林口電廠1號機於16日發生破管狀況，預計22日可加入供電，但林口2號機首次發生勵磁設備故障，須等原廠技師協助排除，未在回歸供電排程上。興達新1號機並未受到火災波及，台電初步安檢完成，希望近期向高雄市報告，拚10月前回歸。

機組回歸排程牽動10月供電，時序即將進入空汙季節，以中火來看，目前最多可運轉9部機組，但10月進入空污季更將推動「擴大自主減煤」，最多運轉機組數減為7部（總發電量不得超過6部機組），顯示各地政府只要台積電不要台電的「緊箍咒」，逼得供電頻走鋼索。

