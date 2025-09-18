41歲男吃公司冰箱22元零食被告竊盜 法官「1句話」超尷尬

南韓1名41歲男子，因去年在公司冰箱拿走零食，被依竊盜罪起訴。示意圖。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕南韓1名41歲男子，因去年在公司冰箱拿走1個巧克力派（400韓元，約台幣8元）和1個卡士達蛋糕（650韓元，約台幣14元），被依竊盜罪起訴。一審法官認定有罪，判處5萬韓元（約新台幣1086元）罰金，案件因此上訴到二審，但在開庭時，審判長表示，「一定要走到這一步嗎？」

韓媒報導，這名男子是完州郡1家物流公司合作廠商的員工，案發時間是去（2024）年1月18日凌晨4點多，他在上班時打開公司冰箱，拿了點心吃掉。雖他堅稱得到默許，但一審法官並未採信，仍認為有主觀竊盜故意，判罰5萬韓元。

二審在全州地方法院開庭。審判長在庭上忍不住露出尷尬的笑容，他表示「仔細想想，這不過是400韓元的巧克力派和650韓元的卡士達蛋糕被吃掉的事，一定要走到這一步嗎？」但他隨後指出，既然一審已有判決，二審還是必須依法確認是否真的構成竊盜。

被告律師向法院提交了1份意見書，主張案發地點是公司辦公室，冰箱旁邊就是飲水機，是所有人都能自由進出的公共空間，表示監視器畫面顯示被告進出毫不猶豫，完全沒有偷偷摸摸的樣子。

被告律師表示：「儘管這是一個小案件，但我們還是向法院提起上訴，因為我們認為這方面存在問題。」

他說，事發地點是1間任何人都可以進出的辦公室，飲水機旁邊是1台裝有巧克力派和卡士達的冰箱，「如果真要偷，應該整箱搬走，而不是只拿1個巧克力派跟1個卡士達蛋糕」。

律師補充，公司送貨司機們平常都說「冰箱裡的零食可以隨便吃」，如今卻被認定有竊盜的故意，實在難以理解。

二審法官已同意律師申請2名證人出庭，下次開庭預定在10月30日舉行，並表示「被告的行為並非惡意，但我們將調查是否存在任何法律問題」。

